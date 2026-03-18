Cómo usar la vista Galería de Notas en macOS 26 Tahoe

La vista Galería en Notas de macOS Tahoe muestra tus notas como miniaturas visuales, lo que facilita la búsqueda de una nota específica.

Para habilitar la vista Galería, abre la aplicación Notas, haz clic en Visualización en la barra de menús y selecciona Galería (o presiona las teclas Comando 2). Las notas ahora se mostrarán como miniaturas en lugar de como una lista, lo que facilitará la visualización de imágenes, bocetos y vistas previas de documentos. Para volver a la vista Lista, seleccione Visualización > Lista (o Comando 1).

Para compartir una nota, ábrela, haz clic en el botón Compartir (cuadrado con una flecha hacia arriba) en la parte superior derecha y selecciona dónde quieres compartir (por ejemplo, Mail, Mensajes, AirDrop, etc).

En el menú para compartir, puedes elegir Colaborar para permitir que otros editen la nota. Puedes establecer permisos para «Solo personas invitadas» o «Cualquiera con el enlace».

Selecciona Enviar copia para compartir una versión estática y no editable de la nota.

Compartir carpeta: Control y clic en una carpeta en la barra lateral y selecciona Compartir carpeta para compartir varias notas a la vez.

Características clave de la colaboración

• Monitoreo de actividad: aparece un punto amarillo junto a las notas compartidas en la vista Galería/Lista cuando otros hacen cambios.

• Menciones: Escribe @ seguido de un nombre para notificar a los colaboradores de las actualizaciones.

• Exportar como Markdown: Ahora puedes ir a Archivo > Exportar como para guardar notas en formato .md.n