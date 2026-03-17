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La película F1 gana el Oscar al mejor sonido

17 marzo, 20261 Minutos de lectura

La película original de Apple «F1: The Movie» ha ganado un Oscar al Mejor Sonido en los 98 Premios de la Academia.

La película, producida por Jerry Bruckheimer y dirigida por Joseph Kosinski, recibió cuatro nominaciones al Oscar en total, incluida la de Mejor Película. «F1» ya ha recogido múltiples honores en toda la industria, incluyendo Mejor Edición y Mejor Sonido en los Critics Choice Awards y Mejor Sonido en los BAFTA Film Awards.

La película está protagonizada por Brad Pitt como un piloto de Fórmula 1 que una vez tuvo un futuro prometedor y cuya carrera estuvo a punto de terminar por un accidente en la década de 1990. Décadas más tarde, regresa al deporte después de ser reclutado por su antiguo compañero de equipo para ayudar a salvar a un equipo en dificultades, asociándose con un ambicioso piloto novato.

La película F1 puede verse en Apple TV

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Alf

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