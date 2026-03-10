10 mejoras de audio en los nuevos AirPods Max 2 de Apple

Apple ha actualizado los AirPods Max a su segunda generación, y la principal novedad es el chip H2 que reemplaza al chip H1. El chip H2 se ha utilizado anteriormente en los AirPods 4 y los AirPods Pro 2 y posteriores, pero es nuevo en los AirPods Max. Trae múltiples mejoras de audio junto con un amplificador de alto rango dinámico actualizado.



Hemos enumerado todas las características de audio que son nuevas en los AirPods Max según Apple.

Cancelación activa de ruido : los AirPods Max 2 tienen hasta 1,5 veces más cancelación activa de ruido gracias al chip H2 más potente y a un nuevo algoritmo de audio computacional que detecta y contrarresta el sonido externo.

: los AirPods Max 2 tienen hasta 1,5 veces más cancelación activa de ruido gracias al chip H2 más potente y a un nuevo algoritmo de audio computacional que detecta y contrarresta el sonido externo. Audio adaptativo : los AirPods Max son compatibles con el audio adaptativo, ajustando el nivel de ANC (active noise cancelation – cancelación activa de ruido) en función de su entorno.

: los AirPods Max son compatibles con el audio adaptativo, ajustando el nivel de ANC (active noise cancelation – cancelación activa de ruido) en función de su entorno. Transparencia : Apple dice que utiliza un nuevo algoritmo de procesamiento de señal digital creado para la matriz de micrófonos H2 y AirPods Max para hacer que la transparencia suene más natural. Tu voz sonará más realista, y también lo harán otros sonidos. La transparencia te permite escuchar lo que pasa a tu alrededor, con el ruido ambiental filtrado a través de los micrófonos de los AirPods Max.

: Apple dice que utiliza un nuevo algoritmo de procesamiento de señal digital creado para la matriz de micrófonos H2 y AirPods Max para hacer que la transparencia suene más natural. Tu voz sonará más realista, y también lo harán otros sonidos. La transparencia te permite escuchar lo que pasa a tu alrededor, con el ruido ambiental filtrado a través de los micrófonos de los AirPods Max. Reducción de sonidos fuerte s: el audio adaptativo incluye la reducción de sonido fuerte y los AirPods Max reducirán automáticamente los sonidos ambientales fuertes como las cortadoras de césped o el equipo de construcción.

s: audio adaptativo incluye la reducción de sonido fuerte y los AirPods Max reducirán automáticamente los sonidos ambientales fuertes como las cortadoras de césped o el equipo de construcción. Volumen personalizado : Otra función de audio adaptativo, el volumen personalizado aprende tus preferencias de volumen en diferentes entornos a lo largo del tiempo y se ajusta automáticamente.

: Otra función de audio adaptativo, el volumen personalizado aprende tus preferencias de volumen en diferentes entornos a lo largo del tiempo y se ajusta automáticamente. Conciencia de la conversación : cuando empiezas a hablar, la conciencia de la conversación se activa y baja el volumen de lo que estás escuchando mientras amplificas las voces para que puedas escuchar una respuesta. Cuando terminas de hablar, el sonido vuelve a su volumen anterior.

: cuando empiezas a hablar, la conciencia de la conversación se activa y baja el volumen de lo que estás escuchando mientras amplificas las voces para que puedas escuchar una respuesta. Cuando terminas de hablar, el sonido vuelve a su volumen anterior. Mejoras de audio de alta fidelidad : Apple dice que el chip H2 y un nuevo amplificador de alto rango dinámico proporcionan más margen para el conductor, lo que resulta en graves más ricos, voces más naturales y una mejor localización de los instrumentos. Los usuarios pueden esperar graves más precisos y consistentes junto con medios y agudos de sonido más natural.

: Apple dice que el chip H2 y un nuevo amplificador de alto rango dinámico proporcionan más margen para el conductor, lo que resulta en graves más ricos, voces más naturales y una mejor localización de los instrumentos. Los usuarios pueden esperar graves más precisos y consistentes junto con medios y agudos de sonido más natural. Ecualizador adaptativo : Apple ha mejorado el ecualizador adaptativo para el chip H2, y la función ahora se extiende a frecuencias más altas. El ecualizador adaptativo utiliza micrófonos orientados hacia adentro para muestrear lo que está escuchando, ajustando la reproducción en tiempo real. Según Apple, los usuarios tendrán una experiencia auditiva más consistente en diferentes ajustes, movimientos y geometría de la oreja.

: Apple ha mejorado el ecualizador adaptativo para el chip H2, y la función ahora se extiende a frecuencias más altas. El ecualizador adaptativo utiliza micrófonos orientados hacia adentro para muestrear lo que está escuchando, ajustando la reproducción en tiempo real. Según Apple, los usuarios tendrán una experiencia auditiva más consistente en diferentes ajustes, movimientos y geometría de la oreja. Aislamiento de voz : el aislamiento de voz aísla tu voz en entornos ruidosos para que la gente pueda oírte cuando estás en una llamada. Aislamiento de voz también permite a los creadores capturar voces de alta calidad.

: el aislamiento de voz aísla tu voz en entornos ruidosos para que la gente pueda oírte cuando estás en una llamada. Aislamiento de voz también permite a los creadores capturar voces de alta calidad. Reducción de la latencia de audio inalámbrico – Apple dice que la latencia es menor con el chip H2 en los AirPods Max 2. Los AirPods Max son compatibles con Bluetooth 5.3.

Hay otras características habilitadas por el chip H2 que no están vinculadas directamente al audio, como la traducción en vivo, la funcionalidad remota de la cámara y la opción de activar Siri sin usar «Oye».

Los AirPods Max 2 también todavía tienen todas las demás características de los AirPods Max originales, como audio espacial personalizado, emparejamiento rápido, cambio de dispositivo y más.