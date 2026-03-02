Cómo bloquear las alertas de «Actualizar a Tahoe»

Para todos aquellos que se resisten a pasar a Tahoe (por la razón que sea), traducimos este interesante artículo de Rob Griffiths en su web:

Tengo macOS Tahoe en mi portátil, pero mantengo mi Mac de escritorio en macOS Sequoia por ahora. Lo que significa que tengo la alegría de ver cosas como esta maravillosa notificación de forma regular.

O lo hacía…, hasta que encontré una manera de bloquearlos, al menos en periodos de 90 días. Ahora, cuando abro Configuración del sistema → General → Actualización de software, veo esto:

¿El secreto? Usar perfiles de administración de dispositivos, que permiten hacer cumplir políticas en Macs en tu empresa, aunque esa «empresa» sea el Mac que hay en tu mesa. Una de las políticas disponibles es la capacidad de bloquear las actualizaciones importantes de macOS hasta 90 días (el máximo que permite la política), que es justo lo que necesitaba.

Al no ser un experto en perfiles de dispositivos, me puse a buscar y me topé con el proyecto Stop Tahoe Update. Los objetivos finales de este proyecto son bastante impresionantes, pero lo que han hecho hasta ahora es exactamente lo que necesitaba: un perfil de configuración que bloquee las actividades de actualización de Tahoe durante 90 días.

Intenté que las cosas funcionaran siguiendo el Read Me, pero faltan algunos pasos clave. Después de un poco de tanteo, logré que funcionara usando estas instrucciones modificadas:

Clona el repositorio y cambia a su directorio en Terminal; ejecuta los dos comandos como se muestra en Read Me del proyecto:

$ git clone https://github.com/travisvn/stop-tahoe-update.git

$ cd stop-tahoe-update

Establece todos los scripts en ejecutable (no en las instrucciones):

$ chmod 755 ./scripts/*.sh

Crea e inserta dos UUI en el perfil (no en las instrucciones). Para hacer esto, usa tu editor de texto favorito para editar el archivo llamado deferral-90days.mobileconfig en la carpeta profiles . Busca dos líneas como esta:

<key>PayloadUUID</key><string>REPLACE-WITH-UUID</string>

Necesitas reemplazar ese texto con dos UUID distintos; la forma más fácil de hacerlo es ejecutar uuidgen dos veces en Terminal, luego copiar y pegar cada UUID, reemplazando cada texto REPLACE-WITH-UUID con el UUID. Guarda los cambios y sal del editor, a menos que desees realizar el siguiente cambio opcional…

Paso opcional: No quería aplazar las actualizaciones normales, solo la actualización principal del sistema operativo, así que cambié la sección Opcional (configurada a su gusto) para que se vea así:

<!– Opcional –>

<key>forceDelayedSoftwareUpdates</key><false/>

Es decir, el original tendrá esto:

Antes de editarlo:

<!-- Optional (set to your taste) --> <key>forceDelayedSoftwareUpdates</key><true/> <key>enforcedSoftwareUpdateMinorOSDeferredInstallDelay</key><integer>30</integer> <key>enforcedSoftwareUpdateNonOSDeferredInstallDelay</key><integer>30</integer>

Y lo tienes que dejar así:

<!-- Optional (set to your taste) --> <key>forceDelayedSoftwareUpdates</key><false/>

De esta manera, todavía recibirás notificaciones de actualizaciones que no sean la actualización principal del sistema operativo, en caso de que Apple lance algo más para macOS Sequoia. Recuerda guardar los cambios y luego salir del editor.

Ejecuta el guión como se describe en Read Me del proyecto:

./scripts/install-profile.sh perfiles/deferral-90days.mobileconfig

Cuando se ejecute, verás la salida en Terminal que indica que aún no ha terminado:

Installing profile: profiles/deferral-90days.mobileconfig

profiles tool no longer supports installs. Use System Settings Profiles to add configuration profiles.

Done. You may need to open System Settings → Privacy & Security → Profiles to approve.

Es posible que debas abrir Ajustes del sistema → Privacidad y seguridad → Perfiles (si no lo ves, utiliza la búsqueda). También recibirás una alerta en pantalla diciendo básicamente lo mismo.

Para finalizar la instalación, abre Ajustes del sistema y haz clic en la entrada Perfil descargado en la barra lateral. Esto te llevará a una pantalla que muestra el perfil que acabas de añadir. Haz doble clic en ese perfil y aparecerá un cuadro de diálogo que muestra la configuración; así es como se veía el mío, reflejando los cambios que hice para eliminar actualizaciones menores de la política:

Haz clic en el botón Instalar, que te llevará a otro cuadro de diálogo; vuelve a hacer clic en Instalar y finalmente habrás terminado. Sal y reinicia Ajustes del sistema, y deberías ver un mensaje como el mío en la parte superior del panel Actualización de software.

Rob ha actualizado su post añadiendo: esto solo funciona debido a un error en macOS 15.7.3! No se supone que el período de 90 días sea una fecha móvil, sino 90 días a partir de la fecha de lanzamiento. Así que no debería tener ningún impacto... pero lo tiene, así que espero que Apple no solucione el error.