Cuando Time Machine no puede hacer la copia de seguridad por un problema con un «log»

Time Machine es el sistema de copias de respaldo integrado en macOS. Es tan sencillo y transparente que siempre nos olvidamos que está ahí detrás, arrancando, copiando los archivos nuevos o modificados y desactivándose sin molestar en tu trabajo diario.

Así que cuando surge un problema con Time Machine te puedes quedar unos segundos mirando la pantalla confundido, porque no entiendes qué significa.

En nuestro caso, repentinamente, Time Machine ha dado un error al intentar copiar un log (un archivo donde se registran los eventos del sistema o las aplicaciones. Para colmo, el archivo tiene un nombre tan poco indicativo de su mayor o menos importancia como «Special».

Afortunadamente, el directorio /private/var/db/diagnostics/ en macOS almacena los datos de registro unificado del sistema, que contienen entradas de registro cruciales y estructuradas e información de diagnóstico del sistema operativo y las aplicaciones, guardados como archivos binarios tracev3 para el rendimiento y la resolución de problemas, con subcarpetas como Persist, Special y HighVolume que contienen diferentes tipos de registros, esenciales para la depuración, pero generalmente administrados por el sistema.

¿Qué contiene el directorio /private/var/db/diagnostics/ ?

Datos de registro unificados: mensajes de registro binarios, informes de fallos y datos de rendimiento (como archivos tracev3) generados por componentes y aplicaciones de macOS.

Subdirectorios

Persist/: Contiene entradas de registro regulares a largo plazo.

Special/: Contiene entradas de registro especiales de menor duración.

HighVolume/: Para eventos de registro muy frecuentes.

uuidtext/: Almacena datos de registro extendidos vinculados a identificadores únicos (UUID) específicos.

¿Por qué es importante ese archivo de logs?

En esos archivos se registra el estado del sistema, de forma que, en caso de necesidad, pueda obtenerse información detallada para que desarrolladores y usuarios avanzados diagnostiquen problemas como bloqueos de aplicaciones, cuellos de botella de rendimiento o errores del sistema.

Privacidad: Las entradas de registro a menudo tienen datos confidenciales censurados, apareciendo como <private>.

¿Puedo eliminar los logs manualmente?

Apple no recomienda eliminarlos manualmente, ya que puede interferir con los diagnósticos del sistema. Si necesitas borrar alguna vez los logo (o quieres borrarlos todos para que empiecen desde cero), debes usar el comando sudo log erase --all , desde el Terminal (puedes copiar y pegar directamente en el Terminal ese comando).

En cuanto lo borramos, las copias de seguridad se siguieron realizando como hasta ahora, de manera invisible.