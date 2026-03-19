Cómo bloquear, cancelar suscripciones o silenciar correos electrónicos en Mail de macOS Tahoe

La aplicación Mail en macOS Tahoe permite bloquear y cancelar fácilmente correos electrónicos. Puedes bloquear todos los correos electrónicos de remitentes específicos y mover sus mensajes directamente a la papelera.

Cuando bloqueas el correo de un remitente específico, esos correos electrónicos se moverán automáticamente a la papelera.

Solo tienes que hacer clic en el nombre del remitente en cualquier encabezado de correo electrónico y luego hacer clic en Bloquear.

A partir de macOS Catalina, Apple creó un nuevo botón para darse de baja de listas de correo en Mail que aparecerá encima del encabezado del correo electrónico de los remitentes de la lista comercial. Al hacer clic en el botón, se enviará una solicitud para que tu dirección de correo electrónico se cancele de la lista. Esto significa que ya no tendrás que buscar en un correo electrónico para localizar cómo cancelar la suscripción.

Mail en macOS Catalina/Sonoma también te permite «silenciar» un hilo de correo electrónico que se ha salido de control. Esto significa que evitarás cualquier notificación entrante futura suene en tu dispositivo.

Haz clic en un correo electrónico en la bandeja de entrada. A continuación, ve a la barra de menú de Correo y selecciona Mensaje. Verás varias opciones, incluyendo «Silenciar».