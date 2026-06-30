Apple lanza iOS 26.5.2 para impedir hacks asistidos por IA

Apple ha lanzado iOS 26.5, iPadOS 26.5.2 y macOS Tahoe 26.5.2 con una larga lista de correcciones de seguridad.

Apple le ha dicho a Reuters:

Apple se está adaptando a la realidad de que, dada la capacidad de la inteligencia artificial para acelerar el desarrollo de herramientas de piratería maliciosas, necesitaba reducir el tiempo entre el momento en que las actualizaciones se hacen públicas y cuándo se ponen en manos de los clientes.

Las correcciones de vulnerabilidad suelen incluirse en la mayoría de las actualizaciones de software de Apple, y Apple tenía la intención de lanzar las más de 25 correcciones de seguridad en iOS 26.6 y sus actualizaciones hermanas, pero no quería esperar a que saliera iOS 26.6.