Qué viene en AppleTV: Widow’s Bay

Apple TV ha presentado un avance de la nueva serie de 10 episodios que hará su debut mundial el miércoles 29 de abril de 2026 con los dos primeros episodios, seguidos de nuevos episodios todos los miércoles hasta el 17 de junio de 2026 en Apple TV, con un lanzamiento especial de dos episodios el miércoles 27 de mayo.

En «Widow’s Bay», algo acecha bajo la superficie. El alcalde Tom Loftis (Rhys) está desesperado por revivir su comunidad en dificultades. No hay Wi-Fi, recepción celular irregular y debe lidiar con los lugareños supersticiosos que creen que su isla está maldita. Quiere que esta gente lo respete. No lo hacen. Piensan que es blando y cobarde. Y lo es. Pero Loftis está decidido a construir un futuro mejor para su hijo adolescente y convertir la isla en un destino turístico. Milagrosamente, tiene éxito: los turistas finalmente están llegando. Desafortunadamente, los lugareños tenían razón. Después de décadas de calma, las viejas historias que parecían demasiado ridículas para ser verdad comienzan a suceder de nuevo.