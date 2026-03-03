Apple presenta un nuevo Studio Display y el Studio Display XDR

Apple ha presentado hoy una nueva gama de monitores diseñada para combinar con el Mac y satisfacer las necesidades de todo tipo de usuarios, desde los consumidores que realizan tareas cotidianas hasta los profesionales con los procesos de trabajo más exigentes del mundo.

La nueva generación del Studio Display incorpora una cámara 12MP Center Stage, con calidad de imagen mejorada y compatibilidad con Vista Cenital, un conjunto de tres micrófonos con calidad de estudio y un sistema de seis altavoces con audio espacial. También cuenta con una potente conectividad Thunderbolt 5, que amplía el flujo descendente para conectar accesorios de alta velocidad o monitores en cadena.

Y el nuevo Studio Display XDR lleva la experiencia con monitores profesionales al siguiente nivel. En la pantalla Retina XDR 5K, que incorpora retroiluminación mini‑LED con más de 2.000 zonas de atenuación locales, hasta 1.000 nits de brillo SDR, 2.000 de pico de brillo HDR y una gama cromática aún más amplia, el contenido cobra vida con un excepcional contraste, viveza y fidelidad.

La frecuencia de actualización de 120 Hz incrementa la respuesta al contenido en movimiento, y la sincronización adaptativa ajusta la frecuencia de fotogramas dinámicamente en la reproducción de vídeos o los juegos con gráficos más exigentes.

El Studio Display XDR viene con la misma cámara avanzada y sistema de sonido que el Studio Display, además de conectividad Thunderbolt 5 para simplificar la configuración de espacios de trabajo profesionales. El nuevo Studio Display con soporte con inclinación ajustable está disponible desde 1.699 €, y el Studio Display XDR con soporte con inclinación y altura ajustables está disponible desde 3.499 €.

Ambos están disponibles con la opción de vidrio estándar o nanotexturizado y se pueden reservar a partir del miércoles 4 de marzo, con disponibilidad a partir del miércoles, 11 de marzo.

Studio Display: el compañero perfecto del Mac

El nuevo Studio Display combina una calidad de imagen excelente con atractivas prestaciones que resultan en una gratificante experiencia con el Mac en todo tipo de proyectos profesionales, como edición de fotos y vídeos, programación, producción musical y todo tipo de tareas cotidianas. Con más de 14 millones de píxeles, 600 nits de brillo y gama cromática P3, la impresionante pantalla Retina 5K de 27 pulgadas ofrece imágenes llenas de detalle extremadamente realistas.

El Studio Display incluye una cámara 12MP Center Stage, ahora con Vista Cenital, un conjunto de tres micrófonos con calidad de estudio y un increíble sistema de sonido de seis altavoces con cuatro woofers con cancelación de fuerza para reproducir graves un 30 % más profundos que la generación anterior y dos potentes altavoces de agudos que proporcionan un sonido inmersivo.

El Studio Display también ofrece conectividad Thunderbolt 5 a través de dos puertos que permiten conectar accesorios de alta velocidad o hasta cuatro modelos Studio Display en cadena, sumando casi 60 millones de píxeles. 1 Además, cuenta con dos puertos USB-C para conectar periféricos y cargar el dispositivo. Con el cable Thunderbolt 5 Pro incluido, los usuarios disponen de una conexión todo en uno que ofrece hasta 96 W de potencia de carga, suficiente para cargar un MacBook Pro de 14 pulgadas rápidamente. 2 El Studio Display está disponible con vidrio estándar y opción de vidrio nanotexturizado para las condiciones de luz menos idóneas. Incluye un soporte con inclinación ajustable y es posible elegir un soporte con inclinación y altura ajustables o un adaptador de montaje VESA para personalizar la configuración del espacio de trabajo.

Studio Display XDR: el mejor monitor profesional del mundo

El nuevo Studio Display XDR ofrece la tecnología de pantalla más avanzada y un sólido abanico de prestaciones para los usuarios profesionales que necesitan el máximo rendimiento. Con 2.000 nits de pico de brillo, contraste de 1.000.000:1, gamas cromáticas amplias P3 y Adobe RGB, frecuencia de actualización de 120 Hz, sincronización adaptativa, una excelente combinación de cámara y audio, y conectividad Thunderbolt 5, el Studio Display XDR se ha diseñado para procesos de trabajo como la edición de vídeo HDR y el renderizado en 3D.

Tecnología avanzada de pantalla XDR

Gracias a una espectacular pantalla Retina XDR 5K de 27 pulgadas con resolución de 5.120 por 2.880, el Studio Display XDR ofrece un nivel excepcional de detalle y nitidez. La retroiluminación mini-LED emplea 2.304 zonas de atenuación locales para lograr un contraste extremo. El Studio Display XDR cuenta con unos impersionantes 1.000 nits de brillo SDR, 2.000 nits de pico de brillo HDR y contraste de 1.000.000:1. Este amplio rango dinámico (de los blancos más brillantes a los negros más intensos) hace que el contenido HDR parezca cobrar vida en la pantalla, prácticamente eliminando los molestos efectos de halo y «blooming».

Precisión cromática mejorada

El Studio Display XDR es ideal para los profesionales del diseño y la impresión, ya que admite la gama cromática Adobe RGB, además de la P3, haciendo que sea una aún mejor pantalla de referencia. El resultado es más de un 80 % de cobertura Rec. 2020 para la corrección de color y la edición de vídeo HDR. Y permite acceder a las gamas cromáticas P3 y Adobe RGB desde el mismo ajuste predefinido por omisión, optimizando los procesos de trabajo de profesionales que necesitan cambiar de espacio de color a menudo.

Fluida frecuencia de actualización de 120 Hz y sincronización adaptativa

El Studio Display XDR cuenta con una frecuencia de actualización de 120 Hz para una respuesta ultrarrápida y fluida. La sincronización adaptativa admite un rango de actualización variable entre 47 a 120 Hz que mejora la experiencia en los juegos, con una mayor velocidad de fotogramas y menor latencia en pantalla.

Una potente combinación de cámara, audio y conectividad Thunderbolt 5

El Studio Display XDR integra una cámara 12MP Center Stage que encuadra al usuario para mantenerlo siempre en el centro mientras se mueve. Las videollamadas son ahora más dinámicas gracias a Vista Cenital, que muestra tanto al usuario como una vista de su escritorio desde arriba, ideal para la presentación de proyectos creativos. El Studio Display XDR cuenta además con tres micrófonos con calidad de estudio y tecnología beamforming direccional y un sistema de seis altavoces con compatibilidad con audio espacial.

Además, el Studio Display XDR integra conectividad Thunderbolt 5, con un segundo puerto para accesorios de alta velocidad de flujo descendente u otros monitores en cadena. Y con los dos puertos USB-C adicionales para mayor conectividad, puede operar como un concentrador Thunderbolt, manteniendo el espacio de trabajo despejado, ofreciendo a la vez hasta 140 W de potencia de carga a través del cable Thunderbolt 5 Pro incluido, suficiente para cargar rápidamente un MacBook Pro de 16 pulgadas. 2

Soporte y accesorios versátiles

El Studio Display XDR viene con un soporte con inclinación y altura ajustables que se adapta a todo tipo de espacios de trabajo. El soporte ofrece un rango de altura de 105 mm e incluye un sofisticado brazo articulado que actúa como contrapeso para ajustar el monitor sin sentir ningún peso y mantenerlo en la posición exacta. Para los usuarios que prefieran un soporte, brazo o montura VESA, está disponible un adaptador de montaje opcional que permite personalizar la configuración del espacio de trabajo.

Gama del Studio Display y el medio ambiente

El Studio Display y el Studio Display XDR se han diseñado pensando en el medio ambiente, contribuyendo al ambicioso objetivo de Apple de alcanzar la neutralidad en carbono en la totalidad de su huella medioambiental en 2030. Ambos monitores están fabricados con contenido reciclado, incluyendo aluminio 100 % reciclado en el soporte y un 80 % de vidrio reciclado en la opción de vidrio estándar. El Studio Display y el Studio Display se han diseñado para ser resistentes y fáciles de reparar, cuentan con el soporte para software líder del sector y cumplen los estrictos estándares de Apple de eficiencia energética y uso seguro de productos químicos. Vienen en embalajes de cartón compuestos por un 100 % de fibra, pensados para plegarse y facilitar su reciclaje.3

Precios y disponibilidad

Los clientes pueden reservar los nuevos Studio Display y Studio Display XDR a partir de mañana, 4 de marzo, en apple.com/es/store y en la app Apple Store en 35 países y regiones, entre ellos España. Los clientes empezarán a recibirlos y estarán disponible en algunas tiendas Apple Store y Distribuidores Autorizados Apple a partir del miércoles, 11 de marzo.

El Studio Display está disponible desde 1.699 € y 1.589 € para el sector educativo. El Studio Display XDR sustituye al Pro Display XDR y está disponible desde 3.499 € y 3.389 € para el sector educativo.

y para el sector educativo. El Studio Display XDR sustituye al Pro Display XDR y está disponible desde y para el sector educativo. Más información sobre las especificaciones técnicas, incluida la opción de vidrio nanotexturizado y las opciones de soporte, en apple.com/es/store.

El Magic Keyboard con Touch ID y teclado numérico ( 199 € ), Magic Trackpad ( 139 € ) en y Magic Mouse ( 85 € ) en están disponibles en negro o blanco en apple.com/es/store.

), Magic Trackpad ( ) en y Magic Mouse ( ) en están disponibles en negro o blanco en apple.com/es/store. AppleCare ofrece a los usuarios de productos Apple unos servicios de asistencia y reparaciones excepcionales, además de opciones flexibles. Los clientes pueden contratar AppleCare+ para sus nuevos equipos Mac y, en Estados Unidos, AppleCare One para proteger varios productos con un solo plan. Ambos planes incluyen cobertura para daños accidentales, como caídas y derrames, y también protección frente a robo y pérdida para algunos productos, servicio de sustitución de la batería y asistencia ininterrumpida por parte de los expertos de Apple. Más información en apple.com/es/applecare.

Apple revolucionó la tecnología personal con el lanzamiento del Macintosh en 1984. Hoy, Apple es líder en innovación con el iPhone, el iPad, el Mac, los AirPods, el Apple Watch y el Apple Vision Pro. Las seis plataformas de software de Apple —iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS y tvOS— ofrecen una misma experiencia en todos los dispositivos Apple y permiten a los usuarios hacer aún más con servicios revolucionarios como el App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud y Apple TV. Los más de 150.000 empleados de Apple están dedicados a crear los mejores productos y dejar un mundo mejor que el que encontramos.