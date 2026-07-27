El trackpad de tu MacBook puede hacer más cosas de las que crees

Seguramente estás habituado a usar dos dedos para desplazarte por una página, o tres para deslizar entre páginas (hacia adelante o hacia atrás). Pero tal vez no sepas que puedes configurar un atajo para poder mostrar una vista rápida de cualquier palabra activa, mostrando una definición, un mapa o una tarjeta de contacto dependiendo de lo que se tocaste.
Si pellizcas con el pulgar y tres dedos, saltarás directamente al Escritorio. Extiende los mismos dedos para revelar el Finder, o desliza hacia arriba para ver todas las ventanas abiertas en Mission Control.
Aquí te dejamos la guía oficial, pero muchos de ellos (en Menú > Ajustes del Sistema > TrackPad son configurables:
Señalar y hacer clic
|Opción
|Descripción
|Velocidad del cursor
|Ajusta la velocidad de desplazamiento del puntero al moverlo en la pantalla. Consulta Cambiar el movimiento del trackpad, el doble clic y la velocidad de desplazamiento del ratón en el Mac.
|Clic
|Establece la fuerza con la que se debe pulsar el trackpad para realizar una acción.
|Clic silencioso
|Activa esta opción si no quieres que suene el trackpad al hacer clic.
|Clic fuerte y respuesta táctil
|Activa esta opción para habilitar el clic fuerte y la respuesta táctil (como cuando alineas objetos en algunas apps).
|Consulta y detectores de datos
|Elige el gesto que quieras utilizar para buscar rápidamente una palabra o para realizar tareas rápidas con determinados tipos de datos, como fechas y direcciones.
|Clic secundario
|Selecciona un gesto para hacer clic secundario (clic con la tecla control en el Mac o clic derecho en Windows).
|Tocar para hacer clic
|Da un toque sobre el trackpad con un dedo para hacer clic.
Desplazar y hacer zoom
|Opción
|Descripción
|Desplazamiento natural
|Mueve el contenido de una ventana en la misma dirección que tus dedos.
|Aumentar o reducir el zoom
|Pellizca con dos dedos para reducir el zoom o separa con dos dedos para aumentarlo.
|Zoom inteligente
|Toca dos veces con dos dedos para aumentar o reducir el zoom.
|Girar
|Usa dos dedos para girar los ítems en la pantalla.
Más gestos
|Opción
|Descripción
|Pasar de página
|Elige el gesto que quieras utilizar para moverte entre las páginas de un documento.
|Cambiar entre aplicaciones a pantalla completa
|Elige el gesto que quieras utilizar para moverte entre apps en modo de pantalla completa.
|Centro de notificaciones
|Desliza a la izquierda desde el borde derecho del trackpad para mostrar el centro de notificaciones. Consulta Usar el centro de notificaciones.
|Mission Control
|Elige el gesto que quieras utilizar para abrir Mission Control. Consulta Visualizar las ventanas abiertas y Spaces en Mission Control.
|App Exposé
|Elige el gesto que quieras utilizar para abrir Exposé.
|Mostrar el escritorio
|Separa el pulgar y tres dedos para mostrar el escritorio de tu ordenador.
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