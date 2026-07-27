El trackpad de tu MacBook puede hacer más cosas de las que crees

Seguramente estás habituado a usar dos dedos para desplazarte por una página, o tres para deslizar entre páginas (hacia adelante o hacia atrás). Pero tal vez no sepas que puedes configurar un atajo para poder mostrar una vista rápida de cualquier palabra activa, mostrando una definición, un mapa o una tarjeta de contacto dependiendo de lo que se tocaste.

Si pellizcas con el pulgar y tres dedos, saltarás directamente al Escritorio. Extiende los mismos dedos para revelar el Finder, o desliza hacia arriba para ver todas las ventanas abiertas en Mission Control.

Aquí te dejamos la guía oficial, pero muchos de ellos (en Menú  > Ajustes del Sistema > TrackPad son configurables:

Señalar y hacer clic

Opción Descripción Velocidad del cursor Ajusta la velocidad de desplazamiento del puntero al moverlo en la pantalla. Consulta Cambiar el movimiento del trackpad, el doble clic y la velocidad de desplazamiento del ratón en el Mac. Clic Establece la fuerza con la que se debe pulsar el trackpad para realizar una acción. Clic silencioso Activa esta opción si no quieres que suene el trackpad al hacer clic. Clic fuerte y respuesta táctil Activa esta opción para habilitar el clic fuerte y la respuesta táctil (como cuando alineas objetos en algunas apps). Consulta y detectores de datos Elige el gesto que quieras utilizar para buscar rápidamente una palabra o para realizar tareas rápidas con determinados tipos de datos, como fechas y direcciones. Clic secundario Selecciona un gesto para hacer clic secundario (clic con la tecla control en el Mac o clic derecho en Windows). Tocar para hacer clic Da un toque sobre el trackpad con un dedo para hacer clic.

Desplazar y hacer zoom

Opción Descripción Desplazamiento natural Mueve el contenido de una ventana en la misma dirección que tus dedos. Aumentar o reducir el zoom Pellizca con dos dedos para reducir el zoom o separa con dos dedos para aumentarlo. Zoom inteligente Toca dos veces con dos dedos para aumentar o reducir el zoom. Girar Usa dos dedos para girar los ítems en la pantalla.

Más gestos