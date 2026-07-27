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El trackpad de tu MacBook puede hacer más cosas de las que crees

27 julio, 20262 Minutos de lectura

Seguramente estás habituado a usar dos dedos para desplazarte por una página, o tres para deslizar entre páginas (hacia adelante o hacia atrás). Pero tal vez no sepas que puedes configurar un atajo para poder mostrar una vista rápida de cualquier palabra activa, mostrando una definición, un mapa o una tarjeta de contacto dependiendo de lo que se tocaste.

Si pellizcas con el pulgar y tres dedos, saltarás directamente al Escritorio. Extiende los mismos dedos para revelar el Finder, o desliza hacia arriba para ver todas las ventanas abiertas en Mission Control.

Aquí te dejamos la guía oficial, pero muchos de ellos (en Menú  > Ajustes del Sistema > TrackPad son configurables:

Señalar y hacer clic

OpciónDescripción
Velocidad del cursorAjusta la velocidad de desplazamiento del puntero al moverlo en la pantalla. Consulta Cambiar el movimiento del trackpad, el doble clic y la velocidad de desplazamiento del ratón en el Mac.
ClicEstablece la fuerza con la que se debe pulsar el trackpad para realizar una acción.
Clic silenciosoActiva esta opción si no quieres que suene el trackpad al hacer clic.
Clic fuerte y respuesta táctilActiva esta opción para habilitar el clic fuerte y la respuesta táctil (como cuando alineas objetos en algunas apps).
Consulta y detectores de datosElige el gesto que quieras utilizar para buscar rápidamente una palabra o para realizar tareas rápidas con determinados tipos de datos, como fechas y direcciones.
Clic secundarioSelecciona un gesto para hacer clic secundario (clic con la tecla control en el Mac o clic derecho en Windows).
Tocar para hacer clicDa un toque sobre el trackpad con un dedo para hacer clic.

Desplazar y hacer zoom

OpciónDescripción
Desplazamiento naturalMueve el contenido de una ventana en la misma dirección que tus dedos.
Aumentar o reducir el zoomPellizca con dos dedos para reducir el zoom o separa con dos dedos para aumentarlo.
Zoom inteligenteToca dos veces con dos dedos para aumentar o reducir el zoom.
GirarUsa dos dedos para girar los ítems en la pantalla.

Más gestos

OpciónDescripción
Pasar de páginaElige el gesto que quieras utilizar para moverte entre las páginas de un documento.
Cambiar entre aplicaciones a pantalla completaElige el gesto que quieras utilizar para moverte entre apps en modo de pantalla completa.
Centro de notificacionesDesliza a la izquierda desde el borde derecho del trackpad para mostrar el centro de notificaciones. Consulta Usar el centro de notificaciones.
Mission ControlElige el gesto que quieras utilizar para abrir Mission Control. Consulta Visualizar las ventanas abiertas y Spaces en Mission Control.
App ExposéElige el gesto que quieras utilizar para abrir Exposé.
Mostrar el escritorioSepara el pulgar y tres dedos para mostrar el escritorio de tu ordenador.
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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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