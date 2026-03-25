Adobe Firefly añade nuevas capacidades de IA y modelos personalizados

La IA generativa comenzó con una idea tan simple como revolucionaria: escribe un prompt y obtén una imagen.

El proceso creativo está evolucionando hacia flujos de trabajo más fluidos impulsados por la IA, en los que generas, perfeccionas y das forma a las ideas para convertirlas en un trabajo que es exclusivamente tuyo. Cada vez más, quieres guiar ese proceso de forma más natural: utilizando controles de IA conversacional para explorar, iterar y desarrollar ideas en tiempo real.

Adobe Firefly se creó para ser tu estudio creativo de IA todo en uno, donde se reúnen los mejores modelos de IA del sector y las mejores herramientas creativas multimodales. Hoy expandimos el acceso a los modelos personalizados de Firefly, que te permiten convertir tu estilo creativo en un modelo reutilizable entrenado con tus propias imágenes. En este lanzamiento beta público, los modelos personalizados están optimizados para la ideación con estilos de personajes, ilustración y fotografía.

Tus modelos personalizados entrenados se suman a los más de 30 modelos líderes del sector disponibles en Adobe Firefly —incluidos modelos de Adobe, Google, OpenAI, Runway y nuevas incorporaciones como Kling— junto con potentes herramientas de edición de vídeo e imagen y experiencias de IA conversacional, todo en un único entorno diseñado para llevar tu trabajo desde el concepto hasta su finalización más rápidamente.

Echa un vistazo a las novedades de Adobe Firefly.

Tu estilo, a escala

Tu estilo es tu tarjeta de presentación. Si eres un profesional creativo o una marca, es tu identidad.

Independientemente de quién seas, se necesitan años de esfuerzo para construir una identidad visual. Mantenerla en todos los medios, campañas, formatos y plataformas requiere una gran dedicación. Para hacer crecer una marca, necesitas disponer de un flujo continuo de recursos que expresen de forma coherente quién eres. Esos recursos deben ser tuyos y solo tuyos.

Ahí es donde entran en juego los modelos personalizados de Firefly. Ahora disponibles en beta pública, te permiten entrenar un modelo con tus propias imágenes para capturar un estilo, un personaje o un acabado fotográfico específicos. Sube tus recursos y Firefly analizará y entrenará un modelo acorde con tu estética.

Los modelos personalizados resultan especialmente útiles para tres tipos de trabajo creativo:

Estilos de ilustración , en los que el grosor del trazo, los rellenos y la coherencia del color son fundamentales

, en los que el grosor del trazo, los rellenos y la coherencia del color son fundamentales Personajes , en los que un mismo personaje debe aparecer de forma coherente en todas las escenas

, en los que un mismo personaje debe aparecer de forma coherente en todas las escenas Estilos fotográficos, en los que un aspecto visual concreto debe repetirse en muchas imágenes

Ayudan a mantener detalles como el grosor del trazo, las paletas de colores, la iluminación y los rasgos de los personajes en todas las generaciones, lo que te permite explorar nuevas direcciones creativas sin perder la coherencia visual. En lugar de empezar desde cero cada vez, tu modelo entrenado se convierte en una base reutilizable sobre la que puedes construir una y otra vez.

Una vez entrenado, tu modelo personalizado pasa a formar parte de tu flujo de trabajo. Puedes generar nuevas ideas alineadas con tu estética, reutilizar el modelo en distintos proyectos, briefs y campañas, y producir a gran escala sin perder lo que hace que tu trabajo sea distintivo. Para los equipos que producen grandes volúmenes de contenido, esa coherencia se convierte en una ventaja competitiva. Además, tus modelos son privados por defecto, por lo que el contenido que crees con ellos seguirá siendo totalmente tuyo.

Empieza hoy mismo a explorar y crear tu propio modelo personalizado . Seguimos aprendiendo junto a los profesionales y equipos creativos que utilizan esta funcionalidad en flujos de trabajo reales, recopilando feedback para seguir perfeccionando la calidad, los flujos de entrenamiento e incorporar nuevas funciones.

Más opciones, más control

Un buen trabajo creativo requiere tanto opciones como control. Firefly te ofrece ambas cosas.

Esto empieza por darte acceso a los modelos adecuados para cada proyecto. Cada modelo tiene sus propios puntos fuertes. Algunos destacan en el movimiento cinematográfico. Otros sobresalen en la ilustración, el fotorrealismo o el diseño estilizado. Las diferentes direcciones creativas exigen fortalezas distintas.

Dentro de Firefly, los creadores ahora pueden trabajar con más de 30 modelos de primer nivel de toda la industria, incluidos Nano Banana 2 y Veo 3.1 de Google, Gen-4.5 de Runway, Modelo Firefly Image 5 de Adobe (ahora disponible para el público general) y ahora Kling 2.5 Turbo.

Firefly reúne estos modelos en un único entorno creativo. Es el único lugar donde puedes generar con un modelo, perfeccionar con otro, comparar resultados y seguir editando con las herramientas creativas profesionales de Adobe.

Para ayudarte en tu exploración, actualmente ofrecemos generaciones ilimitadas de vídeo e imágenes utilizando una amplia gama de modelos disponibles en Adobe Firefly. Puedes obtener más información sobre las promociones y planes de Firefly aquí.

Nuevas herramientas creativas

Firefly está diseñado para ayudarte a pasar del concepto al resultado final más rápido y con mayor control.

Tras generar con el modelo que elijas, las herramientas de edición de imágenes y vídeo de Firefly te ayudan a convertir ese resultado en algo listo para la producción.

Hemos introducido nuevas capacidades que facilitan la transformación de ideas en resultados estructurados y editables. Quick Cut transforma el metraje en bruto en un primer montaje estructurado en cuestión de minutos. Las capacidades ampliadas de edición de imágenes facilitan añadir o eliminar objetos, ampliar escenas y ajustar con precisión los elementos visuales generados.

La generación y la edición están totalmente integradas, por lo que puedes pasar de la idea al borrador, y del borrador al perfeccionamiento, sin interrumpir tu flujo de trabajo.

De los prompts al chat: Project Moonlight

Escribir un prompt fue el primer gran avance. La conversación es el siguiente.

Estamos introduciendo asistentes de IA agéntica en todos los productos de Adobe, incluidos Photoshop, Express y Acrobat, que convierten la conversación en creación. Describe lo que quieres conseguir en un chat y los agentes trabajarán contigo para ejecutar esa visión utilizando las herramientas insignia de Adobe, realizando acciones reales que puedes perfeccionar, ajustar y desarrollar.

El resultado es una forma más intuitiva de crear, una que se acerca más a cómo evolucionan realmente las ideas.

El Proyecto Moonlight, presentado por primera vez en MAX, es una nueva interfaz conversacional y agéntica que estamos desarrollando (ahora en beta privada) y que funciona en todas las aplicaciones de Adobe para ayudarte a pasar rápidamente del concepto al resultado final.

Moonlight te entiende. Conoce tu estilo y te da el control sobre el trabajo, basándose en tus propios recursos y bibliotecas. Te conviertes en el director creativo de tu propio mundo, marcando el rumbo mientras el sistema te ayuda a avanzar.

Hoy ampliamos el acceso a la beta privada de Project Moonlight y seguimos recopilando feedback de los creadores mientras damos forma al futuro de los flujos de trabajo creativos basados en IA agéntica.

Firefly: tu estudio creativo de IA todo en uno

El trabajo creativo está evolucionando. Y también lo está haciendo la forma en que lo desarrollamos.

Explora hoy mismo el nuevo Firefly y descubre qué sucede cuando la conversación, el control y las mejores herramientas creativas del mundo se unen en un solo lugar.