Adobe y Disney anuncian una alianza para impulsar la innovación con IA

Adobe (Nasdaq: ADBE), líder tecnológico mundial que impulsa la creatividad, la productividad y las experiencias de cliente a través de herramientas y plataformas innovadoras, y The Walt Disney Company han anunciado una alianza estratégica plurianual para potenciar la creatividad, la innovación y el arte de contar historias mediante nuevas tecnologías y experiencias. Partiendo de la larga relación entre ambas compañías, esta alianza permitirá a Adobe dar mayor visibilidad a sus historias de innovación junto a Walt Disney Wor ld® Resort, Disneyland® Resort, Disney Cruise Line, ESPN Edge y StudioLAB a través de activaciones de marketing a nivel mundial, eventos del sector, iniciativas de liderazgo de opinión, historias de clientes y otras oportunidades de colaboración estratégica. Además, esta colaboración más estrecha impulsará nuevas oportunidades para explorar tecnologías emergentes, incluida la IA desarrollada de manera responsable, en apoyo a los equipos creativos de Disney.

“Adobe y The Walt Disney Company llevan décadas colaborando, y durante este tiempo las herramientas creativas, de productividad y de gestión de la experiencia del cliente de Adobe han estado detrás de todo, desde los procesos y flujos de trabajo de creación de contenidos de Disney hasta las campañas de marketing personalizadas y las experiencias digitales que cobran vida en los parques”, afirmó Hannah Elsakr, vicepresidenta de GenAI New Business Ventures en Adobe. “El anuncio de hoy marca el inicio de una nueva etapa en esta relación, en la que ambas compañías sentarán nuevas bases para la creatividad mediante un uso meditado de la IA que permita potenciar la visión artística, la creatividad y la interacción con los visitantes”

“Disney siempre ha apostado por la innovación, y esta alianza con Adobe se apoya en una larga relación entre dos compañías que comparten un profundo compromiso con la creatividad”, afirmó Becca Vodnoy, vicepresidenta sénior de Alianzas Corporativas de The Walt Disney Company. “Al poner la tecnología de Adobe al servicio de los grandes narradores de historias de Disney y sus queridas marcas, tenemos una oportunidad única para ofrecer a nuestros equipos creativos nuevas formas de explorar y desarrollar sus ideas, y dar vida a las historias y experiencias de Disney para visitantes y fans de todo el mundo”

Durante décadas, Adobe se ha situado en el centro de la creatividad en los medios de comunicación y el entretenimiento, con innovaciones tecnológicas que le han valido múltiples premios Óscar por sus logros científicos y técnicos. Como socio oficial de innovación en IA de The Walt Disney Company, Adobe proporcionará acceso anticipado a las últimas tecnologías de IA, creativas y multimedia. Esto incluye Adobe Firefly (IA generativa para creativos), Firefly Foundry (modelos de IA propios), Premiere (edición de vídeo) y Photoshop (imagen digital), junto con recursos específicos de ingeniería e investigación, para respaldar el proceso de producción de Disney. © 2026 Adobe. Todos los derechos reservados. Adobe y el logotipo de Adobe son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe en Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Con Adobe Firefly Foundry, Disney colaborará directamente con Adobe en el desarrollo de modelos de IA generativa adaptados a sus propiedades intelectuales, centrados en las personas y liderados por artistas. Estos modelos propios, personalizados a partir de las propiedades intelectuales de Disney, se entrenan con conocimientos específicos de sus universos creativos (características de los personajes, entornos y estilos visuales) para generar resultados aptos para uso comercial y listos para la producción, al tiempo que agilizan el trabajo y permiten desarrollar más proyectos creativos.

Walt Disney Imagineering Research & Development ya está utilizando Firefly Foundry para incorporar nuevas ideas con mayor rapidez a los procesos de desarrollo de parques temáticos. Esto incluye un modelo que transforma conceptos dibujados a mano en arte conceptual 2D completamente renderizado, así como un modelo de imagen personalizado que genera recursos creativos alineados con la marca y fieles a cada franquicia.

La alianza entre Adobe y Disney también incluirá la colaboración en el desarrollo de tecnologías emergentes a través de StudioLAB, de The Walt Disney Studios, y ESPN Edge, dando continuidad a la larga trayectoria de colaboración entre ambas compañías en los ámbitos de la creatividad y los medios de comunicación:

• StudioLAB: Como centro de innovación colaborativa de The Walt Disney Studios, StudioLAB reúne a profesionales creativos y técnicos para desarrollar prototipos de nuevas ideas y convertir los experimentos en herramientas probadas y nuevas oportunidades para contar historias. Adobe se incorpora al programa como socio de innovación de StudioLAB de The Walt Disney Studios y colaborará con los profesionales creativos y especialistas en tecnología de Disney para explorar y ampliar los flujos de trabajo creativos internos.

• ESPN Edge: El Centro de Innovación ESPN Edge se creó para explorar, probar e implementar tecnologías emergentes que influyen en el arte de contar historias en el ámbito deportivo. ESPN y Adobe identificarán formas en las que la IA puede mejorar la interacción con los aficionados al deporte y contribuir a definir cómo ESPN ofrece sus contenidos, así como nuevas maneras de dar vida al archivo de ESPN.

Como parte de la alianza, Adobe ampliará su presencia en las plataformas de medios de Disney para conectar con el público del entretenimiento y el deporte. También se espera que esta colaboración tenga presencia en Adobe Summit, Adobe MAX y otras grandes conferencias del sector. Los proyectos de innovación conjunta con StudioLAB y ESPN Edge ya están en marcha, y se pondrán en marcha nuevas activaciones y experiencias a lo largo de los años de vigencia de la alianza.