Apple anuncia Apple Businness

Apple Business incluye gestión integrada de dispositivos móviles, servicios de email y calendario de empresa con soporte para dominios personalizados, y mucho más

Apple ha anunciado hoy Apple Business, una nueva plataforma todo en uno que incluye servicios clave que las empresas necesitan para gestionar fácilmente sus dispositivos, distribuir herramientas y apps esenciales a sus equipos y recibir asesoramiento experto para trabajar y crecer con seguridad y eficacia. Apple Business incluye gestión integrada de dispositivos móviles, lo que ayuda a las empresas a configurar de manera sencilla grupos de empleados, ajustes de dispositivos y apps mediante proyectos Blueprint para ponerse en marcha enseguida. Además, los clientes pueden configurar sus servicios empresariales de email, calendario y directorio con su propio nombre de dominio para comunicarse y colaborar mejor y sin complicaciones. Apple Business puede ayudar a millones de empresas a ampliar su alcance y llegar a clientes de su zona gracias a Mapas de Apple, Mail, Cartera, Siri y más. Apple Business estará disponible desde el martes 14 de abril en más de 200 países y regiones.1

«Apple Business es un importante paso dentro del compromiso que mantenemos desde hace décadas por ayudar a empresas de todos los tamaños a aprovechar los productos y servicios de Apple para operar y expandirse», ha dicho Susan Prescott, vicepresidenta de Marketing para Empresas y Educación de Apple. «Hemos aunado las mejores propuestas de Apple para las empresas en una única plataforma sencilla y segura con prestaciones clave para organizaciones de todos los tamaños y sectores, entre ellas la gestión integrada de dispositivos, herramientas de colaboración y nuevas formas de llegar a más clientes. Estamos deseando ver cómo ayudará Apple Business a las empresas para que puedan dedicar más tiempo a lo que les apasiona y sigan creando vínculos con sus comunidades».

Gestión integrada de dispositivos móviles

Apple Business ofrece servicios integrados de gestión de dispositivos móviles (MDM) para tener una visión global de los dispositivos Apple de la empresa y controlar sus ajustes y más desde una interfaz unificada. Apple Business, que antes estaba disponible como suscripción dentro de Apple Business Essentials en EE. UU., está pensado para facilitar la vida a los equipos de TI, incluso los de pequeñas empresas sin recursos especializados. Apple Business incluye los nuevos proyectos Blueprint para configurar fácilmente los dispositivos con ajustes y apps preconfigurados, lo que garantiza la uniformidad y permite la implantación sin intervención de los empleados, de modo que los productos Apple estarán listos para trabajar nada más sacarlos de la caja.2

Apple Business incluye opciones para adquirir más almacenamiento de iCloud y soporte de AppleCare+ for Business, además de la app Apple Business, que permite a los empleados instalar apps para trabajar, ver los datos de contacto de otros compañeros y pedir asistencia estén donde estén.3

Apple Business amplía la disponibilidad de Apple Business Manager a más de 200 países y regiones y admite otras funciones de gestión de dispositivos, como por ejemplo:

Cuentas de Apple Gestionadas : La información de la empresa queda protegida y la privacidad de los empleados está garantizada con la separación criptográfica de los datos personales y de trabajo en los dispositivos. Apple Business permite crear Cuentas de Apple Gestionadas de manera automatizada para los nuevos empleados mediante la integración con proveedores de servicios de identidad, entre ellos Google Workspace o Microsoft Entra ID.

: La información de la empresa queda protegida y la privacidad de los empleados está garantizada con la separación criptográfica de los datos personales y de trabajo en los dispositivos. Apple Business permite crear Cuentas de Apple Gestionadas de manera automatizada para los nuevos empleados mediante la integración con proveedores de servicios de identidad, entre ellos Google Workspace o Microsoft Entra ID. Gestión de los empleados :Se pueden crear grupos de usuarios por función o equipo para asignar apps y roles. Las organizaciones también pueden crear roles personalizados para gestionar el acceso a su gusto.

:Se pueden crear grupos de usuarios por función o equipo para asignar apps y roles. Las organizaciones también pueden crear roles personalizados para gestionar el acceso a su gusto. Distribución de apps : Permite adquirir y distribuir fácilmente apps entre los empleados y equipos a través del App Store.

: Permite adquirir y distribuir fácilmente apps entre los empleados y equipos a través del App Store. API de administrador: Las implantaciones a gran escala son más sencillas con el acceso de las API a los datos de dispositivos, usuarios, auditorías y servicios MDM.

Nuevas maneras de gestionar la productividad y la colaboración

Apple Business introduce la integración completa de servicios de email, calendario y directorio pensados para que los nuevos negocios creen fácilmente una identidad profesional. Las empresas pueden utilizar su propio nombre de dominio o adquirir uno nuevo a través de Apple Business, lo que permite a los fundadores comunicarse y colaborar mejor. Estos servicios agilizan las operaciones con herramientas de planificación como las delegaciones de calendario y directorios integrados para facilitar el contacto de los empleados mediante grupos de usuarios y fichas de datos personalizadas.

Funciones de marca y ubicación desde un único lugar

Las herramientas de gestión de marca anteriormente integradas en Apple Business Connect estarán disponibles a través de Apple Business. Así será más fácil que nunca para las empresas establecer y gestionar cómo aparecen su marca y sus ubicaciones en los servicios y las apps de Apple.

Perfiles de marca :Permiten gestionar el nombre, el logo y los detalles clave de la marca de manera unificada en Mapas de Apple, Cartera y otras prestaciones y apps.

:Permiten gestionar el nombre, el logo y los detalles clave de la marca de manera unificada en Mapas de Apple, Cartera y otras prestaciones y apps. Fichas de ubicación más detalladas : Se pueden personalizar con fotos, información completa de las ubicaciones, horarios y otros detalles útiles que aparecerán en Mapas de Apple, Safari, Spotlight y más.

: Se pueden personalizar con fotos, información completa de las ubicaciones, horarios y otros detalles útiles que aparecerán en Mapas de Apple, Safari, Spotlight y más. Destacados y acciones personalizadas :Las empresas pueden resaltar sus ofertas, lanzamientos o campañas en las fichas de ubicación de Mapas. También es posible añadir acciones personalizadas como comprar o reservar que redirigen a los usuarios a sus webs y apps favoritas.

:Las empresas pueden resaltar sus ofertas, lanzamientos o campañas en las fichas de ubicación de Mapas. También es posible añadir acciones personalizadas como comprar o reservar que redirigen a los usuarios a sus webs y apps favoritas. Estadísticas de las ubicaciones : Las empresas pueden saber más sobre la manera en que sus clientes descubren e interaccionan con sus negocios en Mapas, como las búsquedas, las visualizaciones y el uso de acciones.

: Las empresas pueden saber más sobre la manera en que sus clientes descubren e interaccionan con sus negocios en Mapas, como las búsquedas, las visualizaciones y el uso de acciones. Comunicaciones de marca : Las marcas aparecen de manera destacada en la app Mail y en iCloud Mail para favorecer el alcance. Las marcas se mostrarán junto al seguimiento de los pedidos en Cartera para que el cliente pueda reconocerlos.

: Las marcas aparecen de manera destacada en la app Mail y en iCloud Mail para favorecer el alcance. Las marcas se mostrarán junto al seguimiento de los pedidos en Cartera para que el cliente pueda reconocerlos. Tap to Pay en iPhone: Al aceptar pagos directamente en el iPhone, el uso del logo y el nombre de la marca en la pantalla de pago genera más confianza.

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