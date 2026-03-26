Apple actualiza App Store Connect

App Store Connect es una herramienta que permite a los desarrolladores de aplicaciones ver las métricas de la App Store, como el total de descargas, y hoy está recibiendo una actualización importante.



«Analytics en App Store Connect recibe su mayor actualización desde su lanzamiento», dice Apple, en una publicación en su portal de noticias para desarrolladores.

Apple dice que App Store Connect tiene una experiencia de usuario renovada que facilita la medición del rendimiento de aplicaciones y juegos. Hay más de 100 nuevas métricas disponibles, incluidos nuevos datos de compra y suscripción en la aplicación.

Estas son las novedades:

• Más de 100 nuevas métricas. Ahora puede acceder a los datos de monetización y suscripción en Analytics para comprender mejor el rendimiento de sus compras y ofertas en la aplicación.

• Nuevas capacidades de cohorte. Analice el comportamiento del usuario en función de atributos comunes, como la fecha de descarga, la fuente de descarga, la fecha de inicio de la oferta y más, para medir cómo se desempeña un grupo particular de usuarios a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si ha ampliado su aplicación a una nueva región, puede controlar cuánto tiempo tardan los usuarios en esa región en realizar una compra en comparación con otras regiones más establecidas. Los datos de cohortes se agregan para garantizar la privacidad del usuario.

• Nuevos puntos de referencia de grupos de pares. Descubra cómo se compara con sus compañeros con dos nuevos puntos de referencia de monetización: conversión de descarga a pago y ganancias por descarga. Los puntos de referencia incorporan técnicas de privacidad diferenciales para proteger el rendimiento individual de los desarrolladores, al tiempo que proporcionan información significativa y procesable.

• Dos nuevos informes de suscripción. Exporte estos a través de la API de informes de análisis para realizar análisis sin conexión e integrar análisis en sus propios sistemas de datos.

• Filtros adicionales. Aplique hasta siete filtros a sus métricas seleccionadas a la vez, lo que le permitirá profundizar más y descubrir información adicional.

• Guía de análisis de App Store. Esta nueva guía en App Store Connect Help te permite desarrollar una estrategia basada en datos y comprender las herramientas y funciones de App Store que puedes usar para hacer crecer tu negocio.

Faq-Mac: oímos que las estadísticas por app están muy bien, pero si tienes varias, cuesta hacerse una idea de cómo están funcionando en conjunto. Así que aún hay espacio para mejorar…