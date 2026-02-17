macOS Tahoe 26.4 advierte de aplicaciones que no funcionarán cuando finalice el soporte de Rosetta 2

macOS Tahoe será la última versión de macOS que admita Macs con Intel, y Apple planea eliminar por completo el soporte para Macs con Intel después de su transición a los procesadores M.

Apple está recordando a desarrolladores y usuarios que las futuras versiones de macOS no admitirán máquinas Intel, y que el soporte de Rosetta 2 para aplicaciones terminará después de macOS 27.

A partir de macOS Tahoe 26.4, cuando los usuarios inicien una aplicación que use Rosetta 2, habrá una ventana emergente que les haga saber que la aplicación ya no funcionará cuando finalice el soporte para Rosetta 2 y que deben buscar reemplazo.

Apple dice que seguirá apoyando títulos de juegos más antiguos y no mantenidos con Rosetta junto con software que ejecuta binarios Intel en máquinas virtuales de Linux más allá de macOS 27. También podría haber correcciones de seguridad futuras.