Tomb Raider se lanza para iOS y Android

Feral Interactive ha anunciado el lanzamiento de Tomb Raider en iOS y Android. Lanzado originalmente en 2013 para PlayStation 3 y Xbox 360, Tomb Raider ha sido completamente reconstruido para iOS y Android.

Coincidiendo con el 30 aniversario de la franquicia, este reinicio de la versión de consola incluye la campaña original completa y los 12 paquetes de DLC con mejoras adicionales, atuendos y un desafío extra de Tomb.

Feral dice que las imágenes y el rendimiento del juego se han optimizado para plataformas modernas, con dispositivos de gama alta capaces de alcanzar los 120 fotogramas por segundo con texturas e iluminación mejoradas.

Tomb Raider ya está disponible a través de App Store a un precio de 14,90€