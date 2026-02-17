Apple anuncia un evento especial en Nueva York, Londres y Shanghái el 4 de marzo

Apple ha anunciado una «Experiencia especial de Apple» en Nueva York, Londres y Shanghái, que tendrá lugar el 4 de marzo de 2026 a las 15:00 (hora de España).

Apple ha invitado a medios de comunicación al evento en tres ciudades importantes de todo el mundo. Simplemente se describe como una «Experiencia especial de Apple», y no hay más información sobre lo que puede implicar. La invitación presenta un diseño de logotipo de Apple en 3D compuesto por discos amarillos, verdes y azules.

Es notable que Apple esté usando específicamente la palabra «experiencia», en lugar de «evento».