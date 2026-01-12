Parece que los usuarios no se deciden a actualizar a iOS 26

Los datos de uso publicados por StatCounter para enero de 2026 indican que solo alrededor del 15 al 16 % de los iPhones activos en todo el mundo ejecutan cualquier versión de iOS 26. El desglose muestra que iOS 26.1 representa aproximadamente el 10,5 % de los dispositivos, iOS 26.2, aproximadamente el 4,8 % y la versión original de iOS 26,0 aproximadamente el 1,1 %. Por el contrario, más del 60 % de los iPhones rastreados por StatCounter permanecen en iOS 18, con iOS 18.7 e iOS 18.6 solo representando la mayoría de los dispositivos activos.

Las comparaciones históricas destacan lo atípica que parece esta curva de adopción. Los datos de StatCounter de enero de 2025 muestran que aproximadamente el 63 % de los iPhones estaban ejecutando alguna versión de iOS 18 unos cuatro meses después de su lanzamiento. En enero de 2024, iOS 17 había alcanzado aproximadamente el 54 % de adopción en un período de tiempo similar, mientras que iOS 16 superó la adopción del 60 % en enero de 2023.

Faq-Mac: ¿eś esa vuestra experiencia? ¿No habéis actualizado a iOS 26?