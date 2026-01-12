Apple revierte el veredicto en la demanda de AliveCor

En una victoria legal significativa para Apple, los EE. UU., el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ha afirmado un juicio sumario de un tribunal inferior a favor del gigante tecnológico, poniendo fin efectivamente a las reclamaciones antimonopolio del fabricante de dispositivos médicos AliveCor relacionadas con las funciones de monitoreo de la frecuencia cardíaca del Apple Watch.

El fallo, emitido el 8 de enero de 2026, rechaza las acusaciones de AliveCor de que Apple monopolizó ilegalmente el mercado de aplicaciones de análisis de frecuencia cardíaca en el Apple Watch restringiendo el acceso de terceros a ciertos datos de frecuencia cardíaca a través de actualizaciones de watchOS.