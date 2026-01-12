Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple

Apple revierte el veredicto en la demanda de AliveCor

12 enero, 20261 Minutos de lectura

En una victoria legal significativa para Apple, los EE. UU., el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ha afirmado un juicio sumario de un tribunal inferior a favor del gigante tecnológico, poniendo fin efectivamente a las reclamaciones antimonopolio del fabricante de dispositivos médicos AliveCor relacionadas con las funciones de monitoreo de la frecuencia cardíaca del Apple Watch.

El fallo, emitido el 8 de enero de 2026, rechaza las acusaciones de AliveCor de que Apple monopolizó ilegalmente el mercado de aplicaciones de análisis de frecuencia cardíaca en el Apple Watch restringiendo el acceso de terceros a ciertos datos de frecuencia cardíaca a través de actualizaciones de watchOS.

Artículo anterior Parece que los usuarios no se deciden a actualizar a iOS 26
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

Apple

Qué es Go Dark en el lenguaje de Apple

8 enero, 2026
Apple

Apple podrá cobrar en enlaces de pago externos, el Tribunal de Apelaciones modifica la sentencia del caso Epic

17 diciembre, 2025
App StoreApple

Apple tendrá que responder a la demanda antimonopolio de la App Store holandesa, dice la UE

3 diciembre, 2025
Apple

La Apple Store de Passeig de Gracia cierra por reformas

2 diciembre, 2025