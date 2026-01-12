El diseñador de Safari, Marco Triverio, se va a The Browser Company

Apple ha perdido a su diseñador principal de Safari, Marco Triverio, que se marcha a trabajar para The Browser Company, creadores del navegador Dia, centrado en la IA.

En una publicación X, el CEO de The Browser Company, Josh Miller, presume de que el «diseñador principal de Safari» de Apple acababa de unirse a su empresa. En una publicación similar en LinkedIn, Miller dice que es Marco Triverio quien se ha ido de Apple para unirse a The Browser Company.

No está claro exactamente cuándo Triverio dejó Apple. La publicación de Miller del 7 de enero dice que «acaba de unirse» a su empresa.