Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
La Red

El diseñador de Safari, Marco Triverio, se va a The Browser Company

12 enero, 20261 Minutos de lectura

Apple ha perdido a su diseñador principal de Safari, Marco Triverio, que se marcha a trabajar para The Browser Company, creadores del navegador Dia, centrado en la IA.

En una publicación X, el CEO de The Browser Company, Josh Miller, presume de que el «diseñador principal de Safari» de Apple acababa de unirse a su empresa. En una publicación similar en LinkedIn, Miller dice que es Marco Triverio quien se ha ido de Apple para unirse a The Browser Company.

No está claro exactamente cuándo Triverio dejó Apple. La publicación de Miller del 7 de enero dice que «acaba de unirse» a su empresa.

Artículo anterior Comparativa de hosting compatible con entornos macOS
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

GoogleLa Red

El valor bursátil de Alphabet supera a Apple por primera vez desde 2019 {Act}

12 enero, 2026
La RedPromo

Comparativa de hosting compatible con entornos macOS

10 enero, 2026
La RedOpinión

ChatGPT permite que le des los datos de Salud

8 enero, 2026
La RedPeriféricos

Logitech atribuye a un «error inexcusable» que su certificado digital caducara

8 enero, 2026