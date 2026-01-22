Haz que los iconos de iOS 26 vayan a juego con la funda de tu iPhone

iOS 26 incluye una nueva función que le permite establecer un color de tinte en los iconos para que coincidan con la funda de tu iPhone (o de tu preferencia personal, para el caso).

Cuando presionas la pantalla de inicio y eliges la opción de personalización, hay un nuevo icono de funda para iPhone en la parte inferior del menú «Tintado», a la izquierda. Al tocarlo, cambiará automáticamente el color de los iconos de la pantalla de inicio al color de la funda que está utilizando.

Por supuesto, esto requiere una funda MagSafe que el iPhone reconozca, por lo que es esencialmente una función diseñada para funcionar con fundas de Apple. Si no ves un anillo MagSafe colorido que coincida con el color de tu funda cuando pones la funda en tu iPhone, probablemente no funcione con el tinte de iconos. También puedes optar por cambiar los colores de tus iconos al color de tu iPhone tocando el icono del iPhone.

Los iconos tintados en iOS 26 tienen un nuevo aspecto de vidrio líquido con una translucidez añadida. Los tintes se aplican a todos los iconos y widgets en la pantalla de inicio.