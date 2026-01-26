Apple presenta un nuevo AirTag con mayor rango de conectividad y localización mejorada

La nueva generación del AirTag (el localizador de objetos más vendido) es incluso más fácil de localizar con la potente Búsqueda de Precisión, un mayor alcance de Bluetooth y un altavoz con más volumen
Apple ha presentado hoy el nuevo AirTag, un versátil accesorio que ayuda a los usuarios a localizar y tener bajo control sus objetos más importantes con la app Buscar de Apple, ahora con mayor alcance de localización y un altavoz más potente. Gracias a la potente red Buscar, el AirTag permite a los usuarios vigilar sus pertenencias cada día. Desde el lanzamiento del AirTag en 2021, personas de todo el mundo han compartido historias sobre cómo han conseguido recuperar sus maletas, llaves, bicicletas, bolsos y otros objetos perdidos. Gracias al AirTag que llevaba en el estuche de su instrumento, una persona pudo localizarlo a tiempo y dar su concierto esa misma noche. Otra recuperó una maleta perdida que contenía un medicamento vital. El AirTag está diseñado exclusivamente para la localización de objetos e incorpora medidas de seguridad líderes en el sector frente al rastreo no deseado. Está disponible desde hoy a un precio más bajo que su predecesor: 35 € por una unidad y 119 € por un paquete de cuatro unidades, con opción de grabado personalizado gratuito en apple.com y en la app Apple Store.
Localización y alcance mejorados
El chip de banda ultraancha de segunda generación, el mismo que incorporan los modelos de iPhone 17, el iPhone Air, el Apple Watch Ultra 3 y el Apple Watch Series 11, está detrás del nuevo AirTag, que facilita la localización de objetos como nunca. A través de indicaciones visuales, sonoras y por vibración, Búsqueda de Precisión guía a los usuarios hasta sus objetos extraviados desde un 50 % más lejos que en la generación anterior.1 Y un chip Bluetooth optimizado amplía el alcance al que se pueden detectar los objetos. Por primera vez, los usuarios pueden utilizar Búsqueda de Precisión para ubicar el AirTag directamente desde su muñeca con el Apple Watch Series 9 o posterior y el Apple Watch Ultra 2 o posterior.
Con su diseño interno renovado, el nuevo AirTag ofrece un 50 % más de volumen que la generación anterior, lo que permite a los usuarios oír su AirTag desde una distancia hasta dos veces mayor que antes. Junto con las prestaciones mejoradas de Búsqueda de Precisión y un nuevo sonido distintivo, el AirTag ayuda a localizar rápidamente objetos importantes, como las llaves escondidas entre los cojines del sofá o la cartera en el momento de salir de casa.
Red Buscar y Compartir Ubicación del Objeto
La app Buscar ayuda a localizar rápidamente tanto el AirTag como los dispositivos Apple y de terceros, así como mantener informados a amigos y familiares, protegiendo en todo momento la privacidad del usuario. Si el AirTag está fuera de alcance del iPhone enlazado, la red Buscar puede ayudar a dar con él. La red Buscar es una red colaborativa de dispositivos Apple que utiliza tecnología Bluetooth para detectar la ubicación de un accesorio o dispositivo e informar de su ubicación aproximada al propietario.
El nuevo AirTag se integra a la perfección con Compartir Ubicación del Objeto, una prestación de iOS diseñada para localizar objetos extraviados al compartir de forma temporal y segura su ubicación con terceros de confianza, como aerolíneas, para que los usuarios pueden recuperar su equipaje con demora u otros artículos perdidos. Apple colabora directamente con más de 50 aerolíneas para que acepten los enlaces de Compartir Ubicación del Objeto de forma privada y segura.
Con Compartir Ubicación del Objeto, los usuarios pueden compartir la localización de un objeto extraviado con el equipo de atención al cliente de una aerolínea participante. Según SITA, proveedor líder de soluciones informáticas para el sector aéreo, las aerolíneas indican que usar Compartir Ubicación del Objeto ha permitido reducir las demoras del equipaje en un 26 % y los casos de maletas irrecuperables en un 90 %. El acceso solo se otorga a personal autorizado a través de una Cuenta de Apple segura o la autenticación del socio, y la ubicación compartida se desactiva en cuanto el usuario recupera el objeto. Además, el propietario podrá dejar de compartir la ubicación en cualquier momento, y esta se desactiva automáticamente a los siete días.
Prestaciones de seguridad líderes del sector
El nuevo AirTag se ha diseñado desde cero para velar por la privacidad y la seguridad de los datos de ubicación. No almacena físicamente los datos de ubicación ni el historial, y el cifrado de extremo a extremo protege todas las comunicaciones con la red Buscar, lo que garantiza que solo el propietario de un dispositivo pueda acceder a sus datos de ubicación. Nadie conoce la identidad ni la ubicación de los dispositivos que han contribuido a encontrarlo, ni siquiera Apple. El nuevo AirTag, que se ha diseñado exclusivamente para localizar objetos y no personas ni mascotas, incorpora una serie de medidas de seguridad pioneras en el sector frente al rastreo no deseado, como alertas en distintas plataformas e identificadores Bluetooth únicos que rotan con frecuencia.
Responsabilidad ambiental y compatibilidad con accesorios
Apple 2030 es el ambicioso plan de la compañía para alcanzar la neutralidad en la totalidad de su huella de carbono a finales de esta década mediante la reducción de las emisiones en los tres ámbitos de mayor impacto: materiales, electricidad y transporte. El nuevo AirTag se ha diseñado pensando en el medio ambiente, con un 85 % de plástico reciclado en la carcasa, tierras raras 100 % recicladas en todos los imanes y oro 100 % reciclado en las placas de todos los circuitos impresos diseñados por Apple. El embalaje está hecho de papel compuesto por un 100 % de fibra y se puede reciclar fácilmente. El nuevo AirTag, que tiene el mismo tamaño que la versión original, es compatible con todos los accesorios actuales, incluyendo el llavero de trenzado fino, que está fabricado con un 68 % de contenido reciclado y viene en cinco fantásticos colores.
Precios y disponibilidad
- El nuevo AirTag se puede reservar en apple.com y en la app Apple Store desde hoy, y llegará a las tiendas Apple Store más adelante esta semana. También estará a la venta en Distribuidores Autorizados Apple.
- Los clientes pueden añadir gratis un grabado personalizado al comprar su nuevo AirTag en apple.com y en la app Apple Store.
- El AirTag está disponible de forma individual o en un paquete de cuatro unidades por 35 € y 119 €, respectivamente.
- El llavero de trenzado fino para el AirTag de Apple está disponible en naranja zorro, púrpura noche, azul marino, verde musgo y negro por 45 €.2
- El nuevo AirTag requiere un iPhone compatible con iOS 26 o posterior o un iPad con iPadOS 26 o posterior. Los clientes deben tener una Cuenta de Apple e iniciar sesión en su cuenta de iCloud. Algunas prestaciones requieren la activación de Buscar en los ajustes de iCloud.
- Búsqueda de Precisión en el Apple Watch requiere un Apple Watch Series 9 o posterior o un Apple Watch Ultra 2 o posterior con watchOS 26.2.1.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.