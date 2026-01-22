Cómo habilitar los controles parentales en macOS Tahoe 26

Es fácil habilitar los controles parentales en macOS Tahoe usando Tiempo de uso en Ajustes del sistema. Así es como se hace:

Abrir Ajustes del sistema: Haz clic en el menú Apple () > Ajustes del sistema (o Preferencias del sistema).

Haz clic en Tiempo de uso en la barra lateral.

Haz clic en el menú emergente Miembro de la familia y, a continuación, elige a alguien de la lista. Si no ves el menú emergente, asegúrate de que tienen creado un usuario, inicia sesión en tu cuenta de Apple y usa Compartir en familia.

Haz clic en Configurar tiempo de uso para esa persona.

Haz clic en Continuar, luego sigue las instrucciones en pantalla.

Durante el proceso de configuración, puedes establecer restricciones de contenido, activar la seguridad de comunicaciones, activar la distancia de la pantalla, activar la actividad de la aplicación y el sitio web, establecer el tiempo sin pantallas y crear un código de acceso de tiempo de pantalla de cuatro dígitos.