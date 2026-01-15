Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Google Chrome 150 será la última versión compatible con macOS Monterey

15 enero, 20261 Minutos de lectura

Google ha confirmado que la actualización de su navegador Chrome 150 será la última versión compatible con macOS Monterey. En el futuro, Chrome 151 y versiones posteriores ya no serán compatibles con macOS 12, que Apple lanzó en octubre de 2021.

En una actualización del estado de la plataforma, Google dice que en los Mac que ejecutan Monterey, Chrome 150 seguirá funcionando, pero el navegador mostrará una barra de información de advertencia y no se actualizará más. Para nuevas instalaciones de Chrome 151+, se requerirá macOS 13 o más reciente.

hrochroGoogle no ha anunciado una fecha de lanzamiento exacta para Chrome 150. Pero según el canal estable actual que está en la versión 143 y que Google normalmente lanza nuevas versiones de Chrome aproximadamente cada cuatro semanas, es probable que Chrome 150 se lance en algún momento a mediados de 2026.

