‘Dark Castle’ vuelve a Mac

15 enero, 20261 Minutos de lectura

Dark Castle, un juego lanzado en 1986 para los primeros Macintosh compactos, va a salir para Macs modernos con su secuela, ‘Beyond Dark Castle’, incluida.

Los dos juegos se lanzarán como Return to Dark Castle, llevando el legendario juego de plataformas a los ordenadores modernos. El juego estará disponible tanto para Mac como para PC, así como para Steam Deck de Valve.

La resurrección de Dark Castle es gracias a un nuevo editor, Ludit Games. En particular, el editor es un estudio independiente fundado por Mark Pierce, el animador y cocreador del título original de Macintosh.

El Dark Castle original vio a los jugadores jugar como el Príncipe Duncan, navegando por cuatro áreas distintas de un castillo. El objetivo era derrocar al malvado Caballero Negro, recogiendo artículos para ayudar a su tarea a medida que avanzaban.

Los jugadores «se pondrán en las botas de un nuevo héroe en una búsqueda para derrotar al Caballero Negro y reclamar los secretos del castillo», explica la descripción del juego. «Espera un desafío clásico, y una plataforma de rompecabezas afinada que recompense la habilidad y la paciencia».

La página de Steam Return to Dark Castle dice que el título incluirá todos los niveles originales de Dark Castle Beyond Dark Castle, completamente remasterizados. También se incluirán 50 habitaciones nuevas, así como soporte para los controles del teclado y del gamepad.

Se requiere un chip M1 o un Intel Core 2 Duo para reproducirlo esta vez. Todavía no hay noticias sobre precios o fecha de lanzamiento firme.

