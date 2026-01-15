‘Dark Castle’ vuelve a Mac

Dark Castle, un juego lanzado en 1986 para los primeros Macintosh compactos, va a salir para Macs modernos con su secuela, ‘Beyond Dark Castle’, incluida.

Los dos juegos se lanzarán como Return to Dark Castle, llevando el legendario juego de plataformas a los ordenadores modernos. El juego estará disponible tanto para Mac como para PC, así como para Steam Deck de Valve.

La resurrección de Dark Castle es gracias a un nuevo editor, Ludit Games. En particular, el editor es un estudio independiente fundado por Mark Pierce, el animador y cocreador del título original de Macintosh.

El Dark Castle original vio a los jugadores jugar como el Príncipe Duncan, navegando por cuatro áreas distintas de un castillo. El objetivo era derrocar al malvado Caballero Negro, recogiendo artículos para ayudar a su tarea a medida que avanzaban.

Los jugadores «se pondrán en las botas de un nuevo héroe en una búsqueda para derrotar al Caballero Negro y reclamar los secretos del castillo», explica la descripción del juego. «Espera un desafío clásico, y una plataforma de rompecabezas afinada que recompense la habilidad y la paciencia».

La página de Steam Return to Dark Castle dice que el título incluirá todos los niveles originales de Dark Castle y Beyond Dark Castle, completamente remasterizados. También se incluirán 50 habitaciones nuevas, así como soporte para los controles del teclado y del gamepad.



Se requiere un chip M1 o un Intel Core 2 Duo para reproducirlo esta vez. Todavía no hay noticias sobre precios o fecha de lanzamiento firme.