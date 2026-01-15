Qué viene en Apple TV: Monarch (T2)

Apple TV ha lanzado un nuevo teaser para la esperada segunda temporada de «Monarch: Legacy of Monsters», su exitosa serie Monsterverse protagonizada por Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett y Anders Holm. La segunda temporada de 10 episodios de «Monarch: Legacy of Monsters» se estrenará globalmente el viernes 27 de febrero de 2026 con el primer episodio, seguido de un episodio todos los viernes hasta el 1 de mayo de 2026.

Además de Kong, la segunda temporada contará con Godzilla e introducirá un nuevo Titán: el enigmático Titan X, ahora oficialmente suelto. Titan X no es solo otro monstruo; es un cataclismo vivo. Cuando su enorme forma bioluminiscente rompe la superficie del océano, el mundo parece contener la respiración. En la segunda temporada de «Monarch: Legacy of Monsters», Titán X se encuentra en el centro del misterio: una fuerza antigua que emerge de las profundidades, su propósito es incierto, su poder inigualable, su asombro y terror en igual medida.