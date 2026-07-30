Gemini para Mac añade dictado de voz en todo el sistema (en inglés, de momento)

Google ha actualizado Gemini para Mac para añadir un nuevo atajo rápido de teclado que activa el modo de voz. Al presionar largamente la tecla Fn, los usuarios pueden hablar naturalmente con Gemini desde cualquier ventana de su máquina de escritorio.

Gemini admite dictado inteligente, por lo que los usuarios pueden hablar con el chatbot usando lenguaje natural y Gemini transcribirá sus palabras en texto. Ums, ahs y otras palabras de relleno se eliminan durante el proceso, y puede capturar correcciones a mitad de frase, dejando caer texto formateado en el cursor.

Hay un modo de razonamiento con pantalla de inicio. Si está habilitado, Gemini puede ver lo que está en la pantalla del Mac para completar las tareas. Los usuarios pueden resaltar archivos, imágenes, texto o documentos y hacer que Gemini edite, resuma y componga contenido en la aplicación en la que están trabajando. Gemini también puede generar y editar imágenes cuando el modo de pantalla está activado.

Una doble pulsación en la tecla Fn es una de las opciones para activar la función de dictado incorporada del Mac, por lo que el reemplazo de Gemini será familiar para aquellos que prefieren Gemini.

De momento solo en inglés, más idiomas en el futuro.