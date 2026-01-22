Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Para toda la humanidad (T5)

22 enero, 20261 Minutos de lectura

Apple TV ha anunciado la fecha de estreno y mostrado un primer vistazo a la quinta temporada de «Para toda la humanidad», la exitosa serie de drama espacial. La quinta temporada de 10 episodios hará su debut mundial en Apple TV con un episodio el viernes 27 de marzo, seguido de un nuevo episodio cada viernes hasta el 29 de mayo.

La quinta temporada de «Para toda la humanidad» transcurre en los años desde el robo del asteroide. Happy Valley se ha convertido en una colonia próspera con miles de residentes y una base para nuevas misiones que nos llevarán aún más lejos en el sistema solar. Pero con las naciones de la Tierra ahora exigiendo ley y orden en el Planeta Rojo, la fricción continúa creciendo entre las personas que viven en Marte y su antiguo hogar. 

Artículo anterior 1win casino en Argentina guía práctica
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Lo último que me dijo (T2)

21 enero, 2026
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Monarch (T2)

15 enero, 2026
Apple TViOSiPadiPhoneMac

Apple recuerda a los usuarios que tienen que actualizar la arquitectura de Casa

14 enero, 2026
Apple TVAppleTV+

Las series de Apple se llevan tres Globos de oro

13 enero, 2026