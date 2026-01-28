Aprovecha el historial de contraseñas de macOS Tahoe

Es fácil cambiar una contraseña. Pero, en macOS Tahoe, Apple ha introducido una nueva función en Contraseñas que permite ver contraseñas más antiguas. Así es como funciona.

La mayoría de las veces dejamos la misma contraseña durante años, aunque no deberíamos. Pero si, por ejemplo, tienes que iniciar sesión en un sitio y no estás en ninguno de tus dispositivos, es muy probable que no tengas ni idea de cuál es la contraseña.

Así que utilizas la función de contraseña olvidada del sitio, la restableces, y sigues con tu vida. Excepto que, cuando vuelvas a tus propios dispositivos, es posible que no recuerdes qué contraseña pusiste, así que lo más probable es que vuelvas a usar el mismo ritual: contraseña olvidada > restablecer.

En consecuencia, has vuelto a crear una nueva contraseña, y ahora tienes que recordar guardarla en las Contraseñas de Apple (o en la app que utilices para guardarlas). Pero esto significa que en un tiempo corto, has tenido tres contraseñas para este sitio, y dos de ellas están guardadas en Contraseñas.

Sin embargo, a partir de macOS Tahoe, Apple ha actualizado su aplicación Passwords con una función que puede ayudar: el nuevo historial de versiones de contraseñas al menos ayudará a aclarar las cosas, porque te muestra cuándo se cambiaron las contraseñas y a qué se cambiaron.

Cómo usar el historial de versiones de Passwords

Abrir contraseñas en el Mac Selecciona una entrada de inicio de sesión Si lo tiene, selecciona Ver historial en la parte inferior de la entrada En el historial de vistas, haz clic junto a cualquier entrada de cambio de contraseña

Recuerda que el historial de visualización simplemente no aparecerá a menos que hayas cambiado la contraseña (y no se haya creado una nueva entrada en el libro de contraseñas).

También hay una opción para borrar el historial, pero no tienes razón para hacerlo (imagínate que das con uno de esos sitios que después de pedirte que tengas doscientas letras divididas a partes iguales entre mayusculas y minúsculas, luego catorce números no consecutivos, algunos (solo diez o doce) símbolos de puntuación, y cuando crees que lo tienes, te dice que la contraseña no puede ser idéntica a alguna anterior….) Cada una de las contraseñas antiguas se almacena de forma tan segura en la aplicación Contraseñas como la actual, y nunca se sabe cuándo podría tener que volver a comprobarlo.