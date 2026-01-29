Cómo hacer copias de seguridad locales de nuestro iPhone/iPad, por Juan Falgueras

Podemos hacer copias de seguridad locales de nuestro iPhone/iPad incluso fuera del ordenador

Normalmente las copias se hacen en la nube, pero si no queremo hacerlas en la nube, por lo que sea, sino en nuestro ordenador y en un disco que no sea el de arranque, tenemos que «engañar» un poco al Mac. El Mac guarda las copias de estas imágenes locales en un directorio fijo, muy específico:

~/Library/Application Support/MobileSync/Backup

siendo ~ nuestro directorio «Home» (Inicio), en mi caso

/Users/miUsuario/Library/Application Support/MobileSync/Backup

dentro de ese directorio guarda cada copia de seguridad de cada dispositivo que le pidamos:

Por ejemplo:

/Users/miUsuario/Library/Application Support/MobileSync/Backup/00008120-000C58813E33401E/

(ojo que ese espacio en el nombre «Application Support» es de lo más puñetero para el Terminal, que odia los espacios en los nombres).

El truco es que cuando el sistema quiera hacer la copia y vaya a ese directorio lo mandemos donde queramos. Eso siempre se puede hacer con los alias, pero hay que tener en cuenta que el alias tiene que ser a nivel de Terminal, no de los de la interfaz.

Os pongo un ejemplo. Hago un alias con el Finder (menú Archivo → Crear alias) y crea un alias de “Libros” y lo pone al lado de la carpeta “Libros” con el nombre “Libros alias” y la flechita debajo.

Los alias del Finder son súper robustos, puedes cambiar de sitio y de nombre el original que su alias siempre lo encuentra. Solo se pierden y «se rompen» si cambias de disco el original.

Sin embargo, si te vas a Terminal y entras en el directorio donde está la carpeta “Libros” y haces el alias allí:

ln -s Libros pp

Estás haciendo el alias “pp” de la carpeta “Libros” también lo ves en el Finder como un alias con la flechita, pero es mucho más pobre (y corto, ocupa menos) y es muy frágil. En cuanto cambias del original “Libros” de sitio o de nombre, ya no va (se rompe)…

Pues el alias que necesitamos para los backups del iPhone y demás, es el de UNIX, así que hay que hacer un alias de una carpeta, la que decidamos del disco externo, en el sitio donde el sistema busca «Backup» para meter el backup del iPhone/iPad:

ln -s /Volumes/NOMBRE_DEL_DISCO_EXTERNO/ ~/"Library/Application Support/MobileSync/Backup"

Así que tendríamos que saber cómo se llama nuestro disco externo, que puede ser de la red, no importa, todos los discos externos al ordenador se «montan» en /Volumes/NOMBRE_DEL_DISCO_EXTERNO/

Pero como tenemos que sustituir los backups anteriores, tenemos que borrar el directorio donde estaban, tenemos que quitarlo de enmedio. Lo más fácil, si ya estamos en el terminal es hacer

open ~/"Library/Application Support/MobileSync/"

para que tengamos en el Finder una ventana con esa carpeta. Con el ratón tiramos a la papelera la carpeta Backup de esa ventana, con todo lo que haya dentro, que serán las posible copias anteriores de iPhone/iPad. Una vez hecho esto podemos crear en su lugar el alias del nuevo sitio externo para los backups:

ln -s "/Volumes/NOMBRE DEL DISCO NAS/Backup/" ~/"Library/Application Support/MobileSync/Backup"

A partir de aquí, cuando conectemos el iPhone/iPad y en el Finder hagamos clic en «Realizar copias de seguridad ahora» las hará dentro de esa carpeta externa.