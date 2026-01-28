Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Airtags

La localización precisa en Apple Watch no funciona con el AirTag original

28 enero, 20261 Minutos de lectura

Un nuevo documento de soporte de Apple confirma que la localización precisia en el Apple Watch Serie 9 y posteriores y el Apple Watch Ultra 2 y posteriores funciona con la AirTag 2, pero que la AirTag original no es compatible.

Apple no ha indicado por qué esta función no funciona con el AirTag original. Sin embargo, el nuevo AirTag está equipado con el chip Ultra Wideband de segunda generación de Apple, mientras que el original tiene el chip Ultra Wideband de primera generación de Apple.

