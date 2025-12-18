Cómo usar la herramienta Lupa en macOS Tahoe

La aplicación Lupa en Mac requiere macOS 26 Tahoe y puede funcionar con una cámara web integrada, una cámara de terceros conectada o un iPhone a través de la función Continuity de Apple. Así es como se usa:
- Abre Lupa: Busque «Lupa» en Spotlight presionando Comando-Espacio y escribiendo «Lupa».
- Establece la fuente de la cámara: por defecto, utiliza la cámara integrada del Mac. Para usar el iPhone, coloca el iPhone con la cámara de continuidad activada y selecciónala en el menú de la cámara en la barra de menú de la aplicación. También puedes conectar una cámara USB externa.
- Controlar el zoom: Usa el control deslizante en pantalla para acercar y alejar.
- Usar detección de texto: Haz clic en el botón «Lector» para que la aplicación detecte y muestre texto en la vista de la cámara.
- Personalizar opciones: Ve a Ajustes del sistema > Accesibilidad > Lupa para cambiar la fuente de la cámara, personalizar el diseño y ajustar otros ajustes.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.