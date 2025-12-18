Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Tahoe 26

Cómo usar la herramienta Lupa en macOS Tahoe

18 diciembre, 20251 Minutos de lectura

La aplicación Lupa en Mac requiere macOS 26 Tahoe y puede funcionar con una cámara web integrada, una cámara de terceros conectada o un iPhone a través de la función Continuity de Apple. Así es como se usa:

  • Abre Lupa: Busque «Lupa» en Spotlight presionando Comando-Espacio y escribiendo «Lupa».
  • Establece la fuente de la cámara: por defecto, utiliza la cámara integrada del Mac. Para usar el iPhone, coloca el iPhone con la cámara de continuidad activada y selecciónala en el menú de la cámara en la barra de menú de la aplicación. También puedes conectar una cámara USB externa.
  • Controlar el zoom: Usa el control deslizante en pantalla para acercar y alejar.
  • Usar detección de texto: Haz clic en el botón «Lector» para que la aplicación detecte y muestre texto en la vista de la cámara.
  • Personalizar opciones: Ve a Ajustes del sistema > Accesibilidad > Lupa para cambiar la fuente de la cámara, personalizar el diseño y ajustar otros ajustes.
