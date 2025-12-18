Haz que el flash del iPhone destelle con las notificaciones

Los iPhone no tienen un LED de notificación dedicado que se ilumine cuando recibes una llamada, un mensaje de texto u otra alerta. Lo que los iPhones incluyen es una función de accesibilidad opcional para sordos y personas con problemas de audición que hace que el flash de la cámara trasera destelle y proporcione una señal visual para las notificaciones entrantes. Y en iOS 26.2, Apple también ha añadido la capacidad de mostrar la pantalla frontal.



Incluso si no tienes problemas de audición, tener una señal visual para las alertas entrantes puede ser útil si, por ejemplo, se está en un entorno tranquilo como una biblioteca o un hospital, y no deseas dar la nota. Más, en iOS 26.2, puedes elegir que tanto la pantalla como el LED de la cámara parpadeen. De esa manera, verás el flash de alerta sin importar cómo hayas puesto el iPhone en la mesa.

Cómo habilitar el flash para alertas

Así era el panel en 26.1

Sigue estos pasos para activar el flash de la pantalla para recibir alertas en el iPhone con iOS 26.2.

Abre la aplicación Ajustes de tu iPhone y, a continuación, pulsa Accesibilidad. En «Audición», pulsa Audio y efectos visuales. Desplázate hasta la parte inferior y pulsa Parpadeo para los avisos. Activa Parpadeo para los avisos y, a continuación, pulsa em Flash LED, Pantalla o Ambos, y si lo hace cuando está bloqueado y/o en modo silencio.

Así es en 26.2

Ya lo tienes.

Faq-Mac: hazlo solo si no estás todo el día recibiendo notificaciones porque conseguirás que tu y los que te rodean acaben odiando tu mera presencia.