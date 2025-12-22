Las mejoras de seguridad de iOS 26.2, el gran motivo para actualizar el sistema operativo

Hay actualizaciones que se disfrutan y otras que se agradecen en silencio. iOS 26.2 es de las segundas: novedades invisibles, pero con grandes motivos para instalarlas cuanto antes por seguridad.

WebKit para navegar sin darle ventaja al atacante

Si hay un lugar donde el iPhone se expone a diario es en la web. Los navegadores que funcionan en iOS dependen de WebKit, así que un fallo ahí puede afectar a millones de usuarios de golpe. Apple detalla correcciones ligadas a contenido web malicioso que podía provocar cierres inesperados o fallos de memoria al procesar páginas especialmente diseñadas. Estos parches de seguridad, junto a URLs conocidas y reconocibles como los de los juegos de casino online, permiten una navegación segura sin tener problemas con tus datos.

Lo delicado en el boletín oficial señalan dos vulnerabilidad muy serias. Primero, el procesamiento de contenido web podía manipularse para ejecutar código arbitrario. En otro caso, puede llevar a la corrupción de memoria. Estos fallos, según la marca, podrían haber sido explotados en ataques “extremadamente sofisticados” contra individuos concretos en versiones anteriores a iOS 26.

No hace falta imaginar una escena de película: basta con que alguien te haga llegar un enlace atractivo o que una web comprometida cargue un script malicioso. La mayoría de usuarios no notaría nada hasta que es tarde.

Kernel, FaceTime y privacidad a prueba de descuidos

La actualización de iOS 26.2 no va solo de navegar. Apple también ha incluido correcciones en piezas centrales del sistema, como el kernel, donde un fallo podía permitir que una app consiguiera privilegios de root. Este tipo de escalada es peligrosa porque puede hacer que esa app tenga control profundo del dispositivo. Otra vez, era una vía de exponer los datos sensibles de los usuarios, como los que puede albergar una plataforma de slots.

También hay arreglos que parecen pequeños hasta que te imaginas el escenario. En el Calling Framework, por ejemplo, se corrige la posibilidad de suplantar el identificador de llamada en FaceTime. Y en FaceTime, además, se aborda un problema por el que campos de contraseña podían mostrarse sin querer durante un control remoto. A esto se suman medidas de privacidad para que una app no pueda deducir qué otras apps tienes instaladas.

Y hay casos concretos: se corrige que las fotos del álbum Ocultas puedan verse sin autenticación, y un fallo en Tiempo de uso que podía exponer el historial de Safari.

Incluso se actualizan componentes de terceros, como curl, porque el iPhone también depende de bibliotecas abiertas. El resultado final supone que esta nueva versión reduce las oportunidades para que el atacante aproveche vulnerabilidades y da más tranquilidad a los usuarios.

Para actualizar tu dispositivo Apple a esta última versión, ve a Ajustes > General > Actualización de software, haz copia de seguridad si hace tiempo que no la haces y, si puedes, instala con Wi-Fi y el iPhone enchufado. Es normal notar consumo algo irregular mientras el sistema reindexa, pero el intercambio merece la pena: iOS 26.2 te quita de encima riesgos invisibles.