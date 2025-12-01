Cómo configurar el botón de acción del iPhone para usar ChatGPT

Actualmente, Apple no permite a los usuarios de iPhone cambiar la funcionalidad de Siri del botón de Acción a otro asistente, pero los usuarios de iPhone 15 Pro y modelos más nuevos pueden asignar ese botón para usar ChatGPT en su lugar. Sigue leyendo para aprender cómo se hace.

La aplicación gratuita ChatGPT de OpenAI para iPhone permite interactuar con el chatbot usando texto o voz. Es más, si asignas el modo de voz directamente al botón lateral, puedes usarlo para saltar directamente a una conversación hablada, lo que te da acceso rápido y sin manos a un asistente mucho más capaz.

Instala la aplicación ChatGPT, luego inicia sesión en tu cuenta de la app o crea una nueva

A continuación, abre la aplicación Ajustes y ve a Botón de acción (debajo de General y Apple Intelligence y Siri)

Desliza el dedo hasta encontrar la opción Controles

Usando el campo de búsqueda de control, escribe «ChatGPT»

Selecciona el control Open ChatGPT Voice (el que tiene el icono de rayas verticales)

Ya lo tienes.

Una pulsación larga del botón Acción ahora abrirá el modo de voz de ChatGPT. La primera vez que lo actives, la aplicación puede solicitarte acceso al micrófono. Pulsa Permitir para continuar. Después de eso, puedes empezar a hablar inmediatamente.



También puedes salir de la aplicación ChatGPT durante una sesión de voz sin terminarla. Cuando deslizas el dedo hacia otro lado, la conversación continúa y aparece en la Isla Dinámica siempre que el asistente esté escuchando y preparando una respuesta.

Para detener, toca la Isla Dinámica para volver a la aplicación y, a continuación, pulsa Finalizar.