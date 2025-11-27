Adobe y el Real Madrid han anunciado la ampliación de su alianza global

Adobe (Nasdaq: ADBE) y el Real Madrid han anunciado hoy la ampliación de su alianza global, que combina IA, creatividad y marketing para ofrecer un nuevo nivel de experiencias impulsadas por IA a más de 650 millones de apasionados aficionados madridistas de todo el mundo. La colaboración se basa en una visión compartida de acercar a los fans aún más a la acción a través de la personalización, reforzando el vínculo entre los fans, los jugadores y el equipo que aman.

Las capacidades de IA de Adobe Experience Platform y Adobe GenStudio, incluyendo GenStudio for Performance Marketing y Firefly Services, permitirán al Real Madrid escalar la producción de contenido y ofrecer experiencias más cercanas y personalizadas a cada fan, esté donde esté. Con Adobe Express, los aficionados también podrán compartir su pasión por el Real Madrid y sus jugadores con plantillas de marca fáciles de usar para pósters, carteles y contenido para redes sociales.

“En el Real Madrid, buscamos constantemente nuevas formas de conectar con nuestros fieles aficionados y hacerles sentir parte de nuestro legendario club, estén donde estén en el mundo”, afirma Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. “Nuestra alianza con Adobe nos permite ofrecer contenidos más creativos y personalizados a todos los madridistas, a la vez que les empoderamos para crear y compartir sus propias historias”.

“Para los miles de millones de aficionados de todo el mundo, el fútbol es mucho más que lo que ocurre sobre el terreno de juego. La pasión y las historias de los clubes, los jugadores y los aficionados son lo que hace que el deporte pase de ser una competición a una comunidad, y lo que convierte un partido de noventa minutos en una forma de vida”, afirma Rachel Thornton, CMO, Enterprise de Adobe. «Gracias a la potencia de la IA y la tecnología agéntica de Adobe, el Real Madrid podrá crear y compartir más de esas historias con su base global de fans, reforzando la conexión con cada uno de ellos, en cada país».

Escalar la creación de contenido y la personalización con IA agéntica

Hoy en día, los aficionados al fútbol esperan algo más que los resúmenes de los partidos. Quieren sentirse parte de su querido club a través de contenido que sea adaptado a su región, relevante y personal. También quieren nuevas formas de crear y compartir sus propias historias con la comunidad madridista global, celebrando su conexión con el equipo de forma original y auténtica.

Para escalar sus capacidades de creación de contenido y responder a esta demanda, el Real Madrid utilizará la IA de Adobe y herramientas de IA agéntica para crear y distribuir el gran volumen de contenido necesario para conectar con los aficionados a través de las redes sociales, Real Madrid TV y la app del club, mientras mantiene una imagen de marca coherente y optimiza el contenido en función de su rendimiento.