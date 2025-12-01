Apple publica su anuncio navideño

Apple ha lanzado su anuncio de la temporada navideña, titulado A Critter Carol, además de un vídeo de cómo se hizo.

En el cortometraje, ambientado en un bosque nevado, un grupo de criaturas del bosque usan un iPhone 17 Pro perdido para filmarse a sí mismas cantando sobre el regalo de la amistad. Más tarde, el propietario del iPhone encuentra el dispositivo con la ayuda de la aplicación Find My en su Apple Watch, y luego descubre la conmovedora grabación de los bichos.

Apple dice que el cortometraje, dirigido por el galardonado cineasta australiano Mark Molloy, subraya el valor insustituible de la creatividad humana.

El anuncio muestra las capacidades avanzadas de la cámara del iPhone 17 Pro, como el zoom 8×, los selfies del escenario central y la doble captura con las cámaras frontal y trasera.

«Me sorprendió la potencia del iPhone 17 Pro porque me permitió capturar la historia de una manera verdaderamente inmersiva», dijo Molloy.