iOS 26.1 recupera el botón de alarma «tocar para detener»

Apple ha cambiado la forma en que descartas las alarmas del iPhone en iOS 26.1, y tu memoria muscular matutina puede haber necesitado ajustes como resultado.

De forma predeterminada, la aplicación Reloj ahora requiere un gesto de deslizamiento para detener una alarma desde la pantalla de bloqueo, reemplazando el botón anterior de toque para detener que se rediseñó en iOS 26. La pausa todavía funciona con un simple toque, pero apagar una alarma por completo requiere el movimiento de deslizamiento adicional.

El cambio parece estar diseñado para evitar accidentes cuando quieres alcanzar tu teléfono recién despierto. Al requerir una acción más deliberada, es menos probable que silencies la alarma cuando en realidad lo que querías es posponerla. Si no te gusta el cambio, puedes volver a poner la interfaz de alarma en el botón Detener anterior siguiendo estos pasos.

Abre la aplicación Ajustes en tu iPhone. Pulsa Accesibilidad. En «Físicas y motoras», pulsa Tocar. Desliza el dedo hasta la parte inferior del menú y activa Preferir acciones de un solo toque.

El cambio entrará en vigor la próxima vez que configures una alarma. Si deseas volver al control deslizante, desactiva Preferir acciones de un solo toque.