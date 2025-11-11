Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Apple anuncia el próximo Swift Student Challenge

11 noviembre, 20251 Mins read

Apple ha anunciado que aceptará presentaciones para el Swift Student Challenge 2026 desde el viernes 6 de febrero hasta el sábado 28 de febrero.

El Swift Student Challenge anual brinda a los desarrolladores estudiantiles elegibles de todo el mundo la oportunidad de mostrar sus capacidades de codificación utilizando las aplicaciones Swift Playground o Xcode.

Apple dice que los ganadores serán seleccionados en función de las presentaciones que «demuestren excelencia en innovación, creatividad, impacto social o inclusión». Un subconjunto de Ganadores Distinguidos con presentaciones «verdaderamente excepcionales» será invitado a visitar Apple en Cupertino, California, durante tres días en el verano de 2026, con viajes y alojamiento incluidos.

