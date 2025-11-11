Apple anuncia el próximo Swift Student Challenge

Apple ha anunciado que aceptará presentaciones para el Swift Student Challenge 2026 desde el viernes 6 de febrero hasta el sábado 28 de febrero.

El Swift Student Challenge anual brinda a los desarrolladores estudiantiles elegibles de todo el mundo la oportunidad de mostrar sus capacidades de codificación utilizando las aplicaciones Swift Playground o Xcode.

Apple dice que los ganadores serán seleccionados en función de las presentaciones que «demuestren excelencia en innovación, creatividad, impacto social o inclusión». Un subconjunto de Ganadores Distinguidos con presentaciones «verdaderamente excepcionales» será invitado a visitar Apple en Cupertino, California, durante tres días en el verano de 2026, con viajes y alojamiento incluidos.