Qué viene en Apple TV: Planeta prehistórico

Apple TV ha revelado el tráiler del nuevo capítulo expansivo de la galardonada serie de historia natural «Planeta Prehistórico», producida por Jon Favreau y Mike Gunton, y producida por la Unidad de Historia Natural de BBC Studios, el equipo detrás de «Planeta Tierra». Narrada por el ganador del Globo de Oro y del Premio Olivier, Tom Hiddleston,, con una partitura original de Hans Zimmer, Anže Rozman y Kara Talve para Bleeding Fingers Music, la serie de cinco partes se estrena a nivel mundial en Apple TV el 26 de noviembre.

El nuevo tráiler lleva a los espectadores a la era del Pleistoceno, millones de años después de la extinción de los dinosaurios, como nunca antes se había visto.

Cuenta con extraños ciclos de calor y frío que crean paisajes cambiantes y una amplia variedad de mamíferos con comportamientos complejos, muchos parecidos a animales vivos hoy en día, luchando por sobrevivir.