Apple lanza macOS Tahoe 26.1 con nueva configuración de Liquid Glass y más

Apple ha lanzado macOS Tahoe 26.1, la primera actualización importante del sistema operativo macOS Tahoe que salió en septiembre. macOS Tahoe 26.1 llega 49 días después de que Apple lanzara por primera vez macOS Tahoe.

Los usuarios de Mac pueden descargar la actualización de macOS Tahoe utilizando la sección Actualización de software en Ajustes del sistema.

macOS Tahoe 26.1 añade un interruptor que te permite seleccionar un modo tintado para Liquid Glass, añadiendo opacidad adicional. También hay mejoras en AirPlay y FaceTime, con las notas de la versión completa de Apple a continuación.