Apple lanza la App Store en la web

Apple ha lanzado una nueva App Store en la web, lo que permite a los usuarios navegar y buscar aplicaciones en todas sus plataformas.

La web proporciona un menú desplegable para cada plataforma, e incluye la sección Hoy con recomendaciones de aplicaciones y juegos, categorías y títulos de Apple Arcade.

Screenshot

Hay una interfaz de búsqueda para buscar una aplicación específica, y al hacer clic en «Ver» en cualquier aplicación de la tienda proporciona capturas de pantalla e información optimizada para una vista web. El diseño refleja la App Store en cada una de las plataformas de Apple, pero tiene una interfaz web mucho más amigable.

Faq-Mac: Con un poco de suerte el buscador habrá mejorado, porque no es solo Siri lo que es un truño. Las búsquedas tampoco funcionan (no sabemos si a propósito o por incapacidad)



