Apple lanza iOS 26.1

Apple ha lanzado iOS 26, la primera actualización importante del sistema operativo iOS 26 que salió en septiembre, iOS 26.1 llega más de un mes después del lanzamiento de iOS 26. iOS 26 .1 es compatible con la serie iPhone 11 y posteriores, así como con la segunda generación del iPhone SE.



El nuevo software se puede descargar en iPhones elegibles por aire yendo a Ajustes > General > Actualización de software.

iOS 26.1 añade un interruptor para aumentar la opacidad de Liquid Glass para aquellos que quieren menos transparencia. Las alarmas y los temporizadores ahora requieren un deslizamiento para apagarlos, y finalmente hay una opción para desactivar el deslizamiento de la cámara de pantalla de bloqueo.

Apple Intelligence y AirPods Live Translation están disponibles en idiomas adicionales, y hay pequeños cambios en Ajustes, Música, TV, Teléfono, Fitness, Fotos y Safari.

Esta actualización incluye las siguientes características y mejoras:

– La configuración de Liquid Glass le da la opción de elegir entre el aspecto claro predeterminado o un nuevo aspecto teñido que aumenta la opacidad del material en aplicaciones y notificaciones en la pantalla de bloqueo

– Traducción en vivo con soporte de AirPods para chino (simplificado y tradicional), japonés, coreano e italiano

– Gesto de deslizamiento de Apple Music MiniPlayer para ir a la siguiente o anterior pista

– Soporte de Apple Music AutoMix a través de AirPlay

– El control de ganancia está disponible para micrófonos USB externos al grabar con captura local

– Los archivos de captura local se pueden guardar en una ubicación específica

– El registro manual de entrenamiento está disponible directamente desde la aplicación Fitness

– Nueva configuración de la cámara para activar o desactivar la pantalla de bloqueo, desliza para abrir la cámara

– Calidad de audio FaceTime mejorada en condiciones de bajo ancho de banda

– La seguridad de la comunicación y los filtros de contenido web para limitar los sitios web para adultos están habilitados por defecto para las cuentas de niños existentes de 13 a 17 años (la edad varía según el país o la región)