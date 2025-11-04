Apple TV+ a Apple TV ya es oficial, aquí está la nueva cartela

El cambio de marca planeado por Apple para Apple TV+ es oficial a partir de hoy, con Apple actualizando la página de Apple TV+ en su sitio web para leer solo «Apple TV». Apple también compartió un breve vídeo de YouTube anunciando el cambio de marca, con un logotipo animado de Apple TV de color arcoíris y un sonido compuesto por Finneas. «Esto es solo el comienzo», dice el título del vídeo.

En Instagram, Finneas compartió el mismo vídeo y dijo que se sentía honrado de crear el sonido.

Nunca pensé que podría hacer algo así, pero me siento muy honrado y realmente no podría haber disfrutado más trabajando en ello. Espero que esta pieza musical tan corta se sienta como si coincidiera con las cosas que amo tanto de Apple. Hacen herramientas tan hermosas. Suerte de usarlos

El sonido que Apple compartió hoy se reproducirá antes de cada programa de televisión y película original de Apple, según una entrevista que Finneas hizo con Variety. Hay tres versiones del mnemónico, incluida una versión principal de cinco segundos de duración, una versión de un segundo que Finneas describe como un «aguión» que podría reproducirse para los tráileres de películas, y hay una versión más larga de 12 segundos que se proyectará en los cines al comienzo de una película original de Apple Studios.