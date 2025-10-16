¿Por qué me aparece «Mensaje no entregado»?

Apple ha actualizado hoy su documento de soporte de solución de problemas de iMessage para agregar un escenario que puede ocurrir en iOS 26. Si no activas iMessage o una eSIM al configurar un nuevo iPhone con iOS 26, eso puede impedir que iMessage funcione.



Apple dice que iMessage no se activa automáticamente al configurar una eSIM en la aplicación Configuración después del período de configuración inicial del iPhone, por lo que debe hacerse manualmente.

Después de activar una eSIM, los usuarios pueden abrir la aplicación Ajustes, tocar Aplicaciones, elegir Mensajes y apagar iMessage para volver a encenderlo, y la función funcionará según lo previsto.

Cuando iMessage no se activa correctamente después de configurar una eSIM, los usuarios pueden recibir una alerta de «Mensaje no entregado», enviar sus mensajes como mensajes SMS/RCS en burbujas verdes o ver sus iMessages entregados desde una dirección de correo electrónico en lugar de un número de teléfono.