Steve Jobs aparecerá en una moneda conmemorativa de 1$ en 2026

16 octubre, 20251 Mins read

La Casa de la Moneda de los Estados Unidos pronto comenzará a producir una nueva Moneda de Innovación Estadounidense de 1$ con la imagen de Steve Jobs, y el diseño de la moneda se previsualizó hoy.

La moneda Steve Jobs de 1$ presenta a un joven Steve Jobs con cuello alto, jeans y zapatillas deportivas. La moneda está inscrita con las palabras «Make something wonderful» (Haz algo maravilloso).

Este diseño presenta a un joven Steve Jobs sentado frente a un paisaje esencial del norte de California de colinas onduladas cubiertas de robles. Su postura y expresión, mientras es captado en un momento de reflexión, muestran cómo este entorno inspiró su visión para transformar la tecnología compleja en algo tan intuitivo y orgánico como la naturaleza misma. Las inscripciones son «ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA» y «CALIFORNIA». Las inscripciones adicionales son «STEVE JOBS» y «MAKE SOMETHING WONDERFUL».

Cuando se lance en 2026, la moneda de Steve Jobs se podrá comprar en los EE. UU. Sitio web de Mint. Las monedas coleccionables estarán disponibles por 13,25 dólares, o en un juego de cuatro (incluyendo tres con otros innovadores/innovaciones) por 27,50 dólares. También hay disponibles rollos de 25 monedas y bolsas de 100 monedas.

