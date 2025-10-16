Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
iPhone

Fondos de pantalla del sistema solar gratuitos para iPhone

16 octubre, 20251 Mins read

La colección «Wallpapers of the Week» de iDB presenta a artistas individuales todos los domingos. Dice Jim Gresham para iDB:

Me gustan especialmente estas nuevas incorporaciones a la colección de fondos de pantalla espaciales. Mi favorito aparece primero, representando a cada planeta en su propia órbita alrededor del sol de la bola de fuego. En orden, los planetas se ilustran con un diseño que se asemeja a la superficie real de cada orbe esférico.

Si bien el tema es la no ficción, las libertades artísticas de los planetas, su camino alrededor del sol y la ubicación en órbita son simplemente una divertida decisión de diseño para crear un impresionante fondo de pantalla.

Puedes conseguirlos todos aquí.

Previous post ¿Por qué me aparece "Mensaje no entregado"?
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Related Articles

iPhone

iPhone es la marca de teléfono que más rápido creció en el tercer trimestre de 2025 a nivel mundial

16 octubre, 2025
App StoreiPadiPhone

Apple elimina la app Clips

15 octubre, 2025
Apple Vision ProiPadiPad miniiPhone

‘Control: Ultimate Edition’ llegará el iPhone, iPad y Vision Pro a principios de 2026

14 octubre, 2025
iPadiPhoneMacmacOS

Cómo importar libros electrónicos y PDF desde Mensajes a Libros de Apple

7 octubre, 2025