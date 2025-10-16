Fondos de pantalla del sistema solar gratuitos para iPhone

La colección «Wallpapers of the Week» de iDB presenta a artistas individuales todos los domingos. Dice Jim Gresham para iDB:

Me gustan especialmente estas nuevas incorporaciones a la colección de fondos de pantalla espaciales. Mi favorito aparece primero, representando a cada planeta en su propia órbita alrededor del sol de la bola de fuego. En orden, los planetas se ilustran con un diseño que se asemeja a la superficie real de cada orbe esférico.

Si bien el tema es la no ficción, las libertades artísticas de los planetas, su camino alrededor del sol y la ubicación en órbita son simplemente una divertida decisión de diseño para crear un impresionante fondo de pantalla.

Puedes conseguirlos todos aquí.