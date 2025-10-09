Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
iOS 26: Ver el historial completo de llamadas con un contacto

9 octubre, 20251 Mins read

Enterrado dentro de iOS 26 está un historial oculto que te permite ver cada llamada que has intercambiado con un contacto específico, potencialmente desde años atrás. Tal vez no lo sepas, pero puedes acceder a este historial detallado de llamadas en tu iPhone en segundos.

Ver la nueva pantalla de historial extendido puede ser útil cuando necesitas recordar cuándo hablaste por última vez con alguien. También es muy útil cuando quieres verificar la duración de una llamada por cualquier motivo. Así es como se hace.

Acceso al historial de llamadas completo

  • Abre la aplicación Teléfono en tu iPhone.
  • En la vista unificada, busca el contacto en la sección «Recientes» cuyo historial de llamadas desees ver.
  • Toca el nombre del contacto (si estás utilizando la interfaz clásica, toca el icono «i» en un círculo junto a su nombre).
  • Desplázate hacia abajo y pulsa Historial de llamadas.
