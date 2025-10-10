Dia, el navegador centrado en IA disponible para Mac

La aplicación Dia de The Browser Company ya está abierta a cualquier persona en Mac. Es la primera vez que el navegador impulsado por IA está ampliamente disponible desde su lanzamiento beta en junio.



Dia es una experiencia de navegación basada en la IA que se centra en la funcionalidad de chat basada en pestañas. El navegador incluye Habilidades, que son una mezcla de accesos directos creados por el usuario e integrados para tareas cotidianas como la planificación, el aprendizaje, la escritura y la codificación. Las habilidades actuales incluyen resumen, verificación de hechos, análisis del historial de navegación, esbozo y planificación de la productividad.

Los usuarios pueden mencionar pestañas en cualquier consulta de chat, agregar archivos adjuntos a las conversaciones y personalizar Dia con Memory (se guarda un resumen de lo que hables en las nubes de The Browser Company y completo en tu dispositivo), lo que ayuda al navegador a comprender las preferencias a lo largo del tiempo. Si eres estudiante, tienes herramientas dedicadas que convierten notas, conferencias y lecturas en tarjetas didácticas, cuestionarios y guías de estudio personalizadas.

El interfaz de Dia está en inglés de momento, pero puedes escribir y te responderá en español. No trabaja con imágenes de ningún tipo (ni de texto a imagen ni modifica imágenes que tú aportes) Es básicamente un chat hablado.

Dia requiere macOS 14 o posterior que se ejecute en ordenadores con chip de Apple. The Browser Company ofrece niveles gratuitos y profesionales (20 $/mes). Los usuarios gratuitos obtienen acceso a todas las funciones principales, incluyendo chat, creación de habilidades personalizadas, menciones de pestañas, archivos adjuntos y personalización de Memory, mientras que los suscriptores Pro reciben un uso ilimitado del chat dentro de los términos del servicio, además de un período de prueba de 14 días.