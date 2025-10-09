Las ventas de Mac crecen un 13,7% interanual en el tercer trimestre de 2025

Los envíos de ordenadores personales (PC) durante el tercer trimestre de 2025 crecieron un 9,4 % con respecto al año anterior, con volúmenes globales que alcanzaron los 75,8 millones de unidades, según los resultados preliminares del Controlador de Dispositivos Informáticos Personales Trimestrales Mundiales de la Corporación Internacional de Datos (IDC).

Las ventas de Mac crecieron un 13,7 % interanual. Apple vendió 6,8 millones de Macs en el tercer trimestre de 2025 consiguiendo un 9% de cuota de mercado. Eso se compara con ventas de 6 millones y una cuota de mercado del 8,7% en el tercer trimestre de 2024.

Apple está en el cuarto lugar cuando se trata de fabricantes globales de PC. Por delante están Lenovo (25,5 % de cuota de mercado), HP (19,8 % de cuota de mercado) y Dell (13,3 % de cuota de mercado).

Ten en cuenta que (convenientemente para sus anunciantes, que son fabricantes de PCs) IDC no cuenta los iPads como un ordenador personal. Si lo hiciera, la cuota de mercado de Apple sería (considerablemente) mayor.

Se calcula que Apple vendió entre 52 y 54 millones de iPads en 2024, es decir, 13 millones de iPads al trimestre. Si Apple vendió, según IDC, 6,8 millones de Macs, sumados a los trece millones de iPads, son prácticamente 20 millones de dispositivos en un trimestre. Dell vendió 39 millones de dispositivos en todo 2024.